Glossário do Futebol Alemão: as palavras alemãs mais usadas na modalidade

Google Plus

Glossário do Futebol Alemão: As palavras alemãs mais usadas no futebol (FOTO: Divulgação/Bayern de Munique)

Você com certeza estava assistindo a uma partida de seu time e reparou com uma palavra estranha e, claro, você não sabia exatamente o que era, não? Ou até mesmo quando você estava em sua rede social e apareceu aquela famosa palavrinha com apenas três letras: "TOR", e você se pergunta: "Mas o que é isto?".

(Foto: Divulgação/Wolfsburg)

Separamos algumas palavras para aumentar o seu vocabulário em alemão, palavras que são importantes no dia a dia futebolístico. Confira logo abaixo.

Como na vida, o futebol também tem o seu momento inicial, e você deve estar se perguntando, qual é aquela palavra que é usada para começar o jogo? Eis que aparece um (der) Anpfiff = início de jogo. Bom, já temos o começo de jogo, mas e agora, como é o intervalo? (die) Halbzeit! E, para finalizar, o final de jogo em = Schluss in... (lugar), também é usado o Endstand (placar final), seguido do resultado do jogo.

Exemplos: "Schluss in Dortmund"; "Schluss in München", "Schluss in Frankfurt".

Sempre bom informar a escalação do time antes de começar o jogo (das Spiel), ou seja, (die) Aufstellung! onde tem os jogadores, ou melhor, (die) Spieler. O jogador que carrega a braçadeira da equipe é o (der) Kapitän.

O principal momento do futebol é gritar gol, mas e se o seu time é alemão, ao invés de gritar "GOL!", que tal soltar um "TOOOOOOOOOOR"?.

Você está em casa ou no estádio, e quer apoiar o seu time, não sabe como? Solte um "Auf geht's... (nome do time)"

Exemplos: "Auf geht's Bayern", "Auf geht's BVB", "Auf geht's Deutschland".

Temos também aquelas palavras que, quando é para o nosso time não gostamos, mas é sempre bem-vinda para o adversário quando é cometida uma falta: os famosos cartões; o amarelo = Gelbe Karte e, o vermelho = Rote Karte; Seguido de uma cobrança de Freistoß (falta em alemão).

(Foto: Divulgação/@HSV)

E quando tem a disputa de pênaltis? O momento mais temido do futebol? A palavra em alemão para isso é tão assustadora quanto ao momento máximo do futebol, (das) Elfmeterschießen.

Por fim, podemos comemorar a nossa vitória no final da partida, que tal uma Bier com um Bratwurst, e claro, a nossa última palavra, a vitória que todos querem, não? Sieg!

Não podemos esquecer da despedida! Tschüss! Ou um até logo! Bis bald!

Mais palavras:

O pênalti - der Elfmeter

O goleiro - der Torwart

O banco de reserva - die Spielerbank

O gol - das Tor

A camisa - das Trikot

O árbitro - der Schiri