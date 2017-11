Atacante Guirassy marca, Colônia tira invencibilidade do Arsenal e persegue classificação na UEL

Google Plus

Pela quinta rodada da fase de grupos da Uefa Europa League, o time alemão do Colônia recebeu nesta quinta-feira (23) em casa o Arsenal, um dos favoritos ao título da competição. O jovem Sehrou Guirassy, de 21 anos,m foi o autor do único gol da partida. O 1 a 0 prevaleceu no placar até o fim dos 90 minutos.

Como mantra, o duelo no Rhein Energie Stadion, pelo grupo K, valia muito para os alemães, que ainda brigam por vaga na próxima rodada e pouco para o Arsenal, que já estava classificado e agora jogará pela liderança na última rodada da fase de grupos.

O primeiro tempo foi morno por ambas as partes. Apenas aos 21 minutos que veio o primeiro lance de perigo dos ingleses. Wilshere subiu no meio dos defensores e tentou de cabeça, mas Horn fez boa defesa. Os Gunners seguraram a bola por mais tempo porém não conseguiram chegar com efetividade na meta adversária.

Aos 17 minutos, Debuchy cometeu pênalti em Guirassy. O próprio atacante foi para a cobrança e não deu chances para o goleiro Ospina, abrindo o marcador. O time visitante tentou ir para cima. Elneny e Wilshere tiveram oportunidades, ambos com duas, mas todas sem sucesso. E sem mais jogadas importantes dos dois times, o placar não foi mais alterado na Alemanha.

Os dois times entram em campo pela UEL apenas no dia 7 de dezembro. Em Londres, o Arsenal encara o BATE Borisov. Já o Colônia viaja atá a Sérvia para enfrentar o Estrela Vermelha. No domingo (26), o Arsenal joga pela Premier League às 12h contra o Burnley enquanto o time alemão joga em casa no mesmo dia contra o Hertha Berlim.