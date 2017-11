Alemanha vence França e se mantém líder das Eliminatórias para Copa do Mundo Feminina

Foto: Divulgação

Na última partida internacional de 2017, o time feminino de futebol alemão celebrou um importante resultado: 4 a 0 contra a equipe francesa, anfitriã da Copa do Mundo Feminina de 2019. A França não perdia para a Alemanha de quatro gols desde de 27 de agosto de 2009, com um placar de 5 a 1 na primeira fase da Eurocopa Feminina de 2009.

O primeiro gol da partida foi da atacante Alexandra Popp, aos 21 minutos. O segundo veio logo após, aos 38, pelos pés de Svenja Huth. A meio-campista recebeu a bola de Popp e deu um chute de fora da area para o gol. Para fechar o primeiro tempo da partida, Popp marcou mais um, aos 44 minutos.

No segundo tempo, as francesas fizeram um jogo mais equilibrado e chegaram mais na defesa alemã, mas a preciosidade da goleira Schult impedia qualquer gol das adversárias. Aos 53 minutos, Huth marcou mais um e ampliou a vitória da Alemanha antes de ser substituída por Schüller.

Para a seleção alemã, as eliminatórias para a Copa do Mundo da França de 2019 continuam em abril de 2018, com jogos contra a República Tcheca e a Eslovênia. A treinadora Steffi Jones precisa trabalhar seus desfalques para qualificar a equipe diretamente para o torneio na França. No momento, a Alemanha lidera o Grupo 5 das eliminatórias com nove pontos, mas a seleção da Islândia tem sete pontos e um jogo a menos.