Com Keïta inspirado, RB Leipzig bate Werder Bremen e assume vice-liderança

O RB Leipzig conseguiu um importante resultado diante do Werder Bremen, nesse sábado (25) em partida válida pela 13ª rodada da Bundesliga. Com gols de Naby Keïta e do brasileiro Bernardo, os Rotten Bullen chegaram aos 26 pontos e assumiram a vice liderança da competição, estando três pontos atrás do líder Bayern de Munique. O Werder Bremen segue com oito pontos, ocupando a zona de rebaixamento para a 2.Bundesliga, na 17ª colocação com apenas oito pontos.

Embalados após a vitória no meio de semana diante do Monaco, fora de casa, pela Uefa Champions League, o Leipzig teve o desfalque do austríaco Marcel Sabitzer, que com uma lesão no ombro, deu lugar a Diego Demme. Pelo Campeonato Alemão, a equipe veio de um empate diante do Bayer Leverkusen por 2 a 2. Já o Werder veio a campo com esperanças de conquistar um bom resultado fora de casa, após vitória diante do Hannover por 4 a 0 na última rodada, com direito a hat trick do centroavante Max Kruse, que teria um tabu a ser quebrado: nunca ter marcado no RB Leipzig, que ao lado do Colônia, eram as únicas equipes que nunca sofreram gols dele.

Os donos da casa começaram bem a partida, principalmente com iniciativas pelas laterais de campo. Werner e Försberg eram bem marcados, sem conseguirem armar ou finalizar a gol. O domínio do Leipzig era evidente, tanto que o goleiro Gulácsi praticamente não seria acionado em todo o jogo. Aos 34 minutos, após erro de Delaney em jogada de Försberg, Keïta acertou um belo chute da entrada da área, sem nenhuma chance para Jiri Pavlenka. No segundo tempo, o Werder bem que tentou com, mas a equipe visitante se mostrava bastante desorganizada em campo e ainda contava com um sólido RB Leipzig postado na defesa.O segundo gol só viria aos 42 com Bernardo, que entrou no segundo tempo e acertou belo chute de fora da área, fechando o placar.

Freiburg vence e se distancia da zona de rebaixamento

Em outra partida da 13ª rodada, o Freiburg recebeu o Mainz 05, jogando no Schwarwald-Stadion. A equipe da casa, que não vencia desde o dia 25 de outubro, quando derrotou o Dynamo Dresden pela Copa da Alemanha por 3 a 2, precisava da vitória para se distanciar da zona de rebaixamento, enquanto o Mainz vinha de duas partidas consecutivas sem perder pela Bundesliga.

Os gols só vieram no segundo tempo. O artilheiro Nils Petersen abriu o placar aos seis minutos e só no final da partida os demais gols saíram, primeiro com Kath já aos 46 em jogada de contra ataque do time da Floresta Negra e um minuto depois, Berggreen marcou o de honra para os visitantes. Com a vitória, o Freiburg chegou aos 11 pontos e ocupa a 15ª colocação, enquanto o Mainz é o 12º com 15 pontos.