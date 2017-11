Hamburgo supera Hoffenheim, volta a vencer e respira na Bundesliga

Depois de uma fase ruim na Bundesliga, o Hamburgo voltou a vencer, neste domingo (26), em confronto diante do Hoffenheim, no Volksparkstadion, por 3 a 0, com gols de Kevin Akpoguma, contra, Kostic e Jung. O confronto foi válido pela 13ª rodada da competição.

O resultado manteve os Dinos na 15ª colocação com 13 pontos, evitando que o time fosse ultrapassado pelo Freiburg, que venceu na rodada. Inconsistente e apresentado resultados ruins em sua forma recente, o Hoffenheim caiu para a sétima colocação com 20 pontos conquistados.

Na próxima rodada o Hoffe recebe o RB Leipzig em um confronto de extrema dificuldade diante do vice-líder da competição, no sábado (2 de dezembro), enquanto o Hamburgo, na abertura da rodada, na sexta-feira (1º de dezembro), visita o Freiburg em confronto direto pela briga contra o descenso.

Dentro de casa e com uma postura mais agressiva, o Hamburgo abriu o placar nos minutos iniciais, no milésimo gol contra da história da Bundesliga, anotado por Kevin Akpoguma, depois de cruzamento do brasileiro Douglas Santos. Já na etapa complementar, com o Hoffenheim em busca do empate, Kostic anotou um belíssimo gol de falta de longa distância, dobrando a vantagem do time mandante, que logo marcaria o terceiro e decisivo gol, dessa vez com Jung.

Hertha volta a vencer e afunda o Colônia na lanterna

Após sofrer revés dentro de casa na rodada passada para o Borussia Mönchengladbach, o Hertha Berlin reencontrou o caminho da vitória diante de um fragilizado Colônia, que mesmo em casa, não demonstrou força suficiente para superar o time da capital alemã. O Hertha venceu o confronto por 2 a 0, com dois tentos do bósnio Vedad Ibisevic.

O resultado colocou o time da capital na 11ª colocação com 17 pontos, e em contrapartida, os Bodes amargam a lanterna da competição com apenas 2 pontos em 13 rodadas.Na próxima rodada o Colônia tem confronto delicado contra o Schalke 04, na Veltins Arena, enquanto o Hertha, dentro de casa, recebe o Eintracht Frankfurt.