Götze rompe ligamentos do tornozelo e só volta ao Borussia Dortmund em 2018

Foto: Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images

Meia do Borussia Dortmund, Mario Götze não joga mais em 2017. Nessa segunda-feira (27), o clube alemão anunciou, em nota oficial, que o jogador vai ficar no mínimo seis semanas se recuperando de uma ruptura parcial nos ligamentos do tornozelo.

No jogo histórico contra o rival Schalke 04, sábado passado (25), Götze sentiu o tornozelo e pediu para ser substituído por Gonzalo Castro. No primeiro tempo, o jogador marcou o terceiro dos quatro gols marcados pelo time aurinegro em 25 minutos.

Götze também foi autor do tento que garantiu para a Alemanha o tri-campeonato na Copa do Mundo de 2014, na final contra a Argentina, no Maracanã. Nesse mundial também aconteceu a goleada de 7 a 1 contra o Brasil.

O Borussia Dortmund começou a Bundesliga fazendo história: invictos nas primeiras sete rodadas, ocupando o topo da tabela, mas já são seis partidas sem ganhar no campeonato. Com oito pontos de diferença do líder Bayern de Munique, o desejo de vencer a Bundesliga parece cada vez mais longe, e a incerteza no futuro do técnico Peter Bosz, também.

O time aurinegro jogará novamente no sábado, 12h30 (2), na casa do Bayer Leverkusen, sem Götze e Aubameyang (suspenso pela expulsão diante do Schalke 04).