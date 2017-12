Hoffenheim afasta má fase ao golear Leipzig e sobe na tabela

Depois de passar por uma sequência ruim de resultados, o Hoffenheim mostrou autoridade ao bater o RB Leipzig por 4 a 0 neste sábado (2) na Rhein-Neckar-Arena em jogo válido pela 14ª rodada da Bundesliga. Amiri, Uth e Gnabry, duas vezes, anotaram os gols dos time da casa, garantindo um triunfo importante diante do atual vice-líder da competição.

O resultado deixou, ao menos de forma provisória, o RB Leipzig em 2º lugar com 26 pontos conquistados, podendo ainda ser ultrapassado por Schalke 04 e Borussia Mönchengladbach, que jogam na rodada. Já o Hoffenheim, depois de alguns resultados ruins, venceu e chegou a 5ª colocação com 23 pontos.

Na próxima rodada os Touros Vermelhos recebem o Mainz 05, no sábado (12), enquanto o Hoffe, fora de casa, encara o Hannover, no domingo (13).

Leipzig começa superior, mas Hoffenheim abre vantagem na etapa inicial

Mesmo atuando fora de seus domínios, o Leipzig iniciou o confronto com uma postura mais agressiva, dominando a posse de bola na faixa central do meio-campo, essencialmente com Kevin Kampl. E na defesa, o jovem promissor Upamecano realizava intervenções importantes, evitando com que o ataque mandante conseguisse sobressair.

Em uma jogada característica do Hoffenheim – movimento inteligente, vertical e letal, o placar foi aberto na Rhein-Neckar Arena. A jogada começou no meio-campo com Geiger, que deu passe brilhante para Kaderabeck servir Rupp, que deixou para Amiri finalizar com extrema precisão, inaugurando o marcador. Após um início promissor, os Touros Vermelhos foram bloqueados na faixa central por Rupp e Geiger, em ótima atuação defensiva nesse setor do campo.

Os visitantes até prosseguiram com boa porcentagem de posse de bola até o final da primeira etapa, mas sem qualquer sucesso para penetrar na defesa adversária antes do intervalo. O Hoffe, com sua postura bem definida, trabalhava bem sua estratégia de jogo.

Hoffenheim aproveita chances, aumenta vantagem e goleia

A etapa complementar teve o mesmo comportamento do início do confronto, com os Touros Vermelhos dominando o controle da posse de bola, no entanto, o destino seria o mesmo. Após lançamento longo de Akpoguma, o atacante Serge Gnabry recebeu com liberdade e cara a cara com Gulácsi, não perdoou e mandou para o fundo das redes, dobrando a vantagem dos mandantes.

Inspirado, Serge Gnabry anotou certamente um dos gols mais bonitos – senão o mais – da temporada. O atacante arriscou praticamente do circulo central e encobriu o arqueiro Gulácsi, anotando um belíssimo gol e ampliando a vantagem do Hoffe. O goleiro poderia ter feito melhor no lance e evitado o tento. Acuado, o Leipzig não conseguia reagir com efetividade, e quando chegava Baumann intervia com extrema qualidade, evitando o gol de honra dos Touros.

Nos minutos finais do confronto o Hoffenheim ainda teve tempo para ampliar e definir o marcador – sempre com ele, Uth, especialista em gols nos minutos finais das partidas. O atacante recebeu assistência de Kramaric e finalizou de esquerda para definir o marcador e selar um excelente triunfo do Hoffe, que vivia fase instável de resultados em sua forma recente.