Werder Bremen vence Stuttgart e tem a sua segunda vitória na temporada

Neste sábado (02), Werder Bremen venceu o Stuttgart por 1 a 0, dentro do Weserstadion, e obteve a sua segunda vitória na temporada 2017/2018 na Bundesliga, na 14ª rodada. O gol alviverde foi marcado por Max Kruse no final do primeiro tempo.

As equipes começaram a partida de forma defensiva e as melhores oportunidades para ambas só começaram a surgir depois dos 20 minutos. Alviverdes e vermelhos chegaram ao ataque, mas não tiveram efetividade e não levaram grande perigo para a meta adversária. No finalzinho da primeira metade, Bartels cobrou uma falta marcada nele chutando rapidamente para Kruse que não hesitou em dar um tiro de pé esquerdo colocando a bola no canto do gol.

Logo depois da volta do intervalo, aos 52 minutos, Kruse adentrou a grande área na área, foi cortado e a bola desviou e parou em Bartels que chutou para o gol e marcou o segundo. Porém o árbitro Bastian Dankert utilizou o VAR para saber se o gol foi válido e decidiu em anular o tento. O jogo continuou bem dividido, mas os donos da casa não abaixaram a guarda e conseguiram deter as tentativas dos vermelhos, terminando a partida com a vitória com placar mínimo.

Com o resultado, a equipe do norte continua na zona de rebaixamento na 17ª posição. A vitória melhorou a pontuação do time que agora está apenas um ponto atrás do Freiburg e três pontos para sair do descenso. Já os suábios permanecem em 12º lugar com 17 pontos, mas podem ser ultrapassados pelo Wolfsburg caso vença o Borussia Mönchegladbach no domingo (03).

Na próxima rodada o Stuttgart abre a rodada na partida contra o Bayer Leverkusen, na sexta-feira (08), às 17h30 (horário de Brasília), na Mercedes-Benz Arena. E o Bremen viaja para enfrentar o Borussia Dortmund no sábado (09), às 12h30, no Signal Iduna Park.

Augsburg vence Mainz em partida animada

O Mainz 05 recebeu o Augsburg na Opel Arena neste sábado (02), e concedeu a vitória ao adversário que abriu dois gols no primeiro tempo com Gregoritsch, aos 22 minutos, e Finnbogason, aos 43’. No final do segundo tempo esboçou uma reação aos 85 minutos, com o gol de Holtmann, mas no minuto seguinte levou o terceiro, novamente de Finnbogason. Assim terminou a partida com o placar de 3 a 1 para o Augsburg.

Com o resultado, o Mainz continuou na 13ª posição com 15 pontos e pode ser ultrapassado pelo Wolfsburg, que tem 14 pontos, caso vença o Borussia Mönchegladbach neste domingo (03). Já o Augsburg subiu para a 7ª posição com 22 pontos, abaixo do Borussia Dortmund por causa da diferença no saldo de gols.

Na próxima rodada, Mainz enfrenta o RB Leipzig, no sábado (09), na Red Bull Arena, às 12h30. E o Aubsgurb joga no final da rodada no domingo (10), onde recebe o Herta Berlin na WWK Arena, às 15h.