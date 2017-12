Fantoches, animais e homenagens a mineradores: conheça mascotes da Bundesliga

Conheça os mascotes dos times da elite da Bundesliga (Foto: Divulgação/@BayernMunchenBrasil)

Na Alemanha, a torcida é um espetáculo à parte, e não podemos deixar de falar do mascote do time, que é um dos grandes representantes da torcida, e também o mais querido. Listamos abaixo todos os mascotes dos times da elite da Bundesliga. Os seguintes times não possuem mascote: Mainz e Werder Bremen.

Augsburg

(FOTO: Divulgação/Bundesliga.com)

O Augsburg tem como mascote um fantoche, Jim Button, o mascote surgiu entre uma parceria do clube e de um teatro de fantoches local, o Augsburger Puppenkiste.

Borussia Dortmund

(FOTO: Divulgação/Twitter oficial do clube)

O Borussia Dortmund tem como mascote uma abelha muito simpática e adorada pelas crianças. Emma está desde 2005 no BVB e usa a camisa 09, representando o ano de fundação do time auri-negro (1909). A história do nome do mascote é uma homenagem ao ex-atacante do Borussia Dortmund, Lothar Emmerich.

Borussia Mönchengladbach

(FOTO: Divulgação/Twitter oficial do clube)

Os Potros de Mönchengladbach, nada mais justo do que um cavalo ser o mascote do Borussia, desde 1970. Denominado de Jünter, fazendo referência ao jogador mais famoso que atuou no Gladbach, Günter Netzer (Jünter é a pronúncia local de Günter).

Bayer Leverkusen

(FOTO: Divulgação/Twitter oficial do clube)

Já o time de Leverkusen, tem como mascote o Brian, o valente leão. Brian está no Bayer desde 2002, e também é o grande símbolo do time, aliás, no brasão da equipe tem um leão.

Bayern de Munique

(FOTO: Divulgação/Twitter oficial do clube)

O Gigante da Baviera tem como mascote o carinhoso urso Berni desde 2004, antigamente era Bazi o mascote do clube. Berni está presente em todos os jogos do Bayern e também viaja pelo mundo, frequentemente Berni está nos Estados Unidos e no Canadá.

Colônia

(FOTO: Divulgação/Twitter oficial do clube)

O Colônia também tem um animal como mascote, porém é literalmente um animal. Hennes VIII. é o bode mais conhecido do mundo, está presente em todos os jogos no RheinEnergieStadion, quando o time não joga, Hennes fica no zoológico da cidade. O primeiro bode veio no ano de 1950.

Eintracht Frankfurt

(FOTO: Divulgação/Twitter oficial do clube)

Attila, a águia mais bem treinada no mundo do futebol vive em Frankfurt. Attila está no clube desde 2006, e é uma das grandes atrações principais nos jogos do Eitrancht Frankfurt na Commerzbank Arena, quando não está no estádio, a águia fica no Hanau Zoo

Freiburg

(FOTO: Divulgação/Twitter oficial do clube)

Füchsle, a raposa vermelha da floresta negra. Está desde 2009 no clube e é dona da camisa 04, fazendo referência ao ano de fundação do Freiburg, 1904.

Hertha Berlim

(FOTO: Divulgação/Twitter oficial do clube)

Desde 1999, Herthinho é a figura ilustre do time da capital da Alemanha. O urso está presente em todos os jogos na casa do Hertha Berlin, e claro, é adorado por todos, principalmente pelas crianças alemãs.

Hamburgo

(FOTO: Divulgação/Twitter oficial do clube)

O dinossauro mais carismático do mundo está na Alemanha, precisamente em Hamburgo, e recebe o nome de Dino Hermann, seu nome é uma homenagem ao lendário fisioterapeuta​ do HSV, Hermann Rieger.

Hannover 96

(FOTO: Divulgação/Twitter oficial do clube)

Tem um cachorro que só fica no gramado lá na Alemanha, com permissão, e este cachorro é o famoso Eddi, mascote do Hannover 96, desde 2013.

Hoffenheim

(FOTO: Divulgação/Twitter oficial do clube)

Uma espécie de alce, quase um buffalo, Hoffi é o grande mascote do Hoffenheim, e está presente em todos os jogos desde 2004. Hoffi é um grande querido da torcida, principalmente pelas crianças.

Leipzig

(FOTO: Divulgação/Twitter oficial do clube)

Desde 2011, Bulli faz jus aos Touros Vermelhos de Leipzig. Bulli ainda é muito novo, tem apenas 6 anos de idade e tem seu aniversário comemorado no dia primeiro de julho. O touro carrega o número 09, fazendo referência ao ano de 2009, quando o RB Leipzig foi fundado.

Schalke 04

(FOTO: Divulgação/Twitter oficial do clube)

Acredite se quiser, mas Erwin é um retrato de um ser humano, fazendo homenagens aos mineradores do Ruhr. O mascote é uma das atrações principais de Gelsenkirchen, e está presente em todos os jogos na Veltins Arena, desde 1994.

Stuttgart

(FOTO: Divulgação/Twitter oficial do clube)

Fritzle, o jacaré mais simpático do mundo. Fritzle acompanha o Stuttgart em todos os jogos na Alemanha, e está no clube desde 1944. E claro, é uma figura amada pelas crianças que torcem para o Stuttgart.

Wolfsburg

(FOTO: Divulgação/Twitter oficial do clube)

O mascote dos Lobos, nada mais justo do que ser um lobo, mais precisadamente o Wölfi. Está no clube desde 1997, e por sinal, carrega o número 97 nas costas.