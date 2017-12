Jupp Heynckes mostra total confiança no elenco do Bayern após vitória diante do PSG

Em coletiva, Heynckes exalta desempenho do Bayern. (Foto: Divulgação/ FC Bayern)

A vitória diante do PSG, na Allianz Arena, válida pela 6ª e última rodada da fase de grupos da Uefa Champions League, não garantiu a primeira colocação ao Bayern de Munique no Grupo B da competição, mas a atuação diante dos franceses deixou o técnico Jupp Heynckes muito satisfeito com a atuação da sua equipe, vencendo por 3 a 1, com ótima apresentação da dupla francesa Kingsley Coman e, principalmente, Corentin Tolisso, autor de dois gols.

Além disso, o treinador da equipe bávara também fez questão de enfatizar a força do elenco, que jogou sem atletas como Robben e Thiago Alcântara, lesionados, e vinha sofrendo para encontrar alternativas com as lesões de Ribéry e Muller, que voltaram a jogar somente no último fim de semana, em partida válida pela Bundesliga.

"O jogo mostra que estamos melhorando, que acreditamos em nós mesmos e que temos um elenco vasto para compensar as lesões", disse.

"A chave para o sucesso foi a atitude de toda a equipe, jogamos de maneira inteligente, fizemos coisas inteligentes e implementamos o que queríamos fazer na partida", completou.

O comandante também foi questionado a cerca de uma lesão que o atacante Coman teria sentido no final da partida. O jogador sentiu a coxa depois de uma corrida numa contra-ataque mas Heynckes rechaçou a chance de ser algo mais grave.