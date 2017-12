Destaque na atual temporada, zagueiro Naldo renova com Schalke 04 até 2019

Foto: Divulgação/s04.de

Aos 35 anos, o zagueiro brasileiro Naldo, que está no futebol alemão desde 2005, renovou até o final da temporada 2018/19 com o Schalke 04. Seu contrato, que era vigente até o final do mês de junho de 2018, foi ampliado por mais um ano. Naldo já vestiu as camisas de Werder Bremen e Wolfsburg, antes de chegar aos Azuis Reais em 2016. O jogador foi decisivo no último Rivierderby, onde marcou o gol de empate do Schalke 04 diante do Borussia Dortmund.

"Naldo tornou-se um jogador crucial no nosso clube desde sua chegada, como já esperávamos. Ele demonstrou-se tanto no campo como fora dele um atleta valioso para o clube. No vestiário, Naldo é uma figura respeitada e seus colegas de equipe confiam nele imensamente, portanto, decidimos estender seu contrato independentemente de qualquer cláusula anterior. Estamos muito felizes em mantê-lo no Schalke.", disse o diretor esportivo Christian Heidel.

Revelado pelo RS Futebol, o jogador se transferiu para o Juventude em 2004 e no ano seguinte, já estava com a camisa do Werder Bremen, onde conquistou um título da extinta Copa da Liga Alemã, um da DFB Pokal e uma Supercopa da Alemanha, além de ter sido vice campeão da Uefa Cup na temporada 2008/09. Após sete anos, decidiu se transferir para o Wolfsburg, onde conquistou novamente a Copa da Alemanha e a supercopa alemã. O jogador tem quatro partidas com a camisa da seleção brasileira, onde foi campeão da Copa América em 2007.

Desde a temporada 2005/06, quando chegou na Bundesliga, Naldo é o zagueiro com maior número de gols marcados na competição, totalizando 41 gols, quinze a mais que o vice líder na estatística, Heiko Westermann, que atualmente defender o Austria Wien. O ex-jogador Marcell Jansen (24 gols), o zagueiro do Eintracht Frankfurt, Marco Russ (23), além de Alexander Madlung e Daniel Van Buyten (22) completam a lista dos zagueiros artilheiros na história da competição.

O clube de Gelsenkirchen, terceiro colocado na Bundesliga, faz confronto direto diante do Borussia Mönchengladbach nesse sábado (9). Os Potros ocupam a quarta colocação da competição, com um ponto a menos que os rivais desse final de semana.