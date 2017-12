Colônia confirma fase ruim, perde para Estrela Vermelha e está fora da UEL

Ainda com chances de classificação à próxima fase de Europa League, o Colônia entrou em campo nessa quinta-feira (7) pela rodada de encerramento da fase de grupos, mas acabou derrotado pelo Estrela Vermelha por 1 a 0 no Stadion Rajko Mitić, em Belgrado, com gol de Srnic.

O resultado foi suficiente para colocar o Estrela Vermelha na 2ª colocação da chave H, atrás apenas do Arsenal, líder com 13 pontos. O Colônia, por sua vez, amargou a 3ª colocação com 6 pontos, enquanto o Bate Borisov, lanterna do grupo, fechou com 5 pontos.

Lanterna da Bundesliga e em situação gravíssima, o Colônia, que recentemente demitiu Peter Stöger do comando técnico, receberá o Freiburg no domingo (10), pela 15ª rodada do campeonato alemão.

Desfalcado, Colônia não resiste ao Estrela Vermelha

Extremamente desfalcado - Stefan Ruthenbeck, treinador interino - teve o mesmo número de jogadores da escalação inicial no departamento médico (11). Mesmo tendo sido a melhor equipe em vários períodos da partida, o jogo foi decidido por um tento de Slavoljub Srnic na etapa inicial.

Yuya Osako e Guirassy tiveram as melhores chances para a equipe da Bundesliga na partida, no entanto, o arqueiro Milan Borjan raramente foi incomodado no gol do Estrela Vermelha. O desempenho, dentro de casa, antes da partida era muito bom, e foi ratificado na partida. O Estrela não havia concedido mais de um gol nas últimas oito partidas como mandante na Europa League.

Com um banco formado somente por adolescentes, o comandante interino dos Bodes não conseguiu mudar a partida, mesmo sendo melhor em vários períodos do confronto, o Colônia não conseguiu ameaçar com real perigo o Estrela Vermelha. Com o resultado, nenhuma das equipes alemãs conseguiu alcançar à classificação, reforçando a fraca campanha do país nas competições europeias da atual temporada - somente o Bayern de Munique obteve êxito, indo às oitavas de final da Champions League.

Já o Leipzig e Borussia Dortmund, mesmo com campanhas fracas, ficaram na 3ª colocação de seus respectivos grupos, ganhando vaga na fase eliminatória da UEL.