Sob pressão por resultados positivos, Mainz 05 e Borussia Dortmund miram reabilitação

Nesta terça-feira (12), às 17h30, Mainz 05 e Borussia Dortmund irão medir forças na Opel Arena, em partida válida pela 16ª rodada da Bundesliga 2017-18. As duas equipes vivem situações diferentes, mas circunstâncias que precisam serem levadas a sério, os rivais desta tarde vivem tempos difíceis.

O Mainz ocupa a 14ª colocação e não vence há três rodadas. Além disso, a zona de rebaixamento está mais próxima por causa dos resultados positivos de Hamburgo, Freiburg e Werder Bremen, principais concorrentes no momento. Com isso, os Die Nullfünfer se vêem ameaçados, e com o apoio de sua torcida buscarão um triunfo diante do Borussia Dortmund. Com apenas duas rodadas para a pausa de inverno na Alemanha, os clubes buscam pontos o máximo possível para ter mais tranquilidade no retorno em janeiro.

Mainz espera usar fator casa para vencer

Até o momento, são 22 partidas entre as equipes e o BVB tem larga vantagem. São 12 triunfos e 36 gols marcados pelos aurinegros, enquanto os vermelhos venceram apenas três jogos e balançaram as redes em 19 oportunidades, além de sete empates. O Dortmund não perde para o Mainz desde a temporada 2014/15, quando Ginter (contra) e Okazaki assinalaram os tentos da vitória vermelha.​

Ultras do Mainz 05 com sinalizadores na Opel Arena, partida contra o Borussia Dortmund na temporada 2016/17 (Foto: TF Images/Getty Images)

A expectativa dos donos da casa é contar com seus torcedores para conquistar três pontos importantes como mandante e aproveitar o momento ruim do adversário. Na temporada passada, o jogo disputado na Opel Arena terminou empatado em 1 a 1. Schürrle abriu o marcador logo no começo do jogo, mas o volante Danny Latza empatou na reta final. Na atual temporada, as três vitórias conquistadas na atual edição da Bundesliga foram como mandante.

Troca no comando técnico para sair da crise

A temporada do Borussia Dortmund era promissora e brilhante. Mas os números excelentes foram por água abaixo e os aurinegros despencaram na Bundesliga, além de serem eliminados na fase de grupos da Uefa Champions League de maneira surpreendentemente negativa. Com novo tropeço em casa diante do Werder Bremen e tabu de uma década quebrado, o técnico Peter Bosz foi demitido.

+ Conheça Peter Stöger, técnico incumbido de salvar temporada do Borussia Dortmund

Nos últimos 13 jogos, apenas uma vitória na Copa da Alemanha sobre o Magdeburg, da 3. Liga. Com nove rodadas no cenário nacional sem vitórias, além de tropeços em outras competições - como dois empates seguidos diante do APOEL na Champions League, o time que ocupava com sobras a liderança despencou ao oitavo lugar, com 22 pontos.

Peter Stöger em sua apresentação como novo técnico do Borussia Dortmund (Foto: TF-Images/Getty Images)

Uma semana depois de ser demitido do Colônia, Peter Stöger foi contratado para trazer solução imediata e estancar a sangria aberta há meses. O objetivo é trazer o bom futebol de volta, potencializar os atletas do elenco e recuperar a tranquilidade no ambiente. Apesar de estar há dois dias no comando técnico aurinegro, Stöger vai ao banco de reservas e espera ter um bom trabalho até o fim da temporada, justamente a duração de seu contrato no BVB.

"Eu venho realmente de um incrível clube, que é o Colônia. Passei anos incríveis lá. O Borussia Dortmund é uma oportunidade única para mim e para minha equipe trabalhar em um outro nível. É uma oportunidade incrível de trabalhar no Signal Iduna Park e ter o apoio do seu torcedor", afirmou Stöger.