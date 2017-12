Arsenal, Atlético e Milan escapam de 'pedreiras' nos sorteio dos 16 avos de final da Europa League

Taça da Europa League, em Nyon, na Suíça (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)

Arsenal, Atlético de Madrid e Milan escaparam de enfrentar pedreiras na fase de 16 avos da Uefa Europa League. Em sorteio realizado na manhã desta segunda-feira (11), na sede da Uefa, em Nyon, Suíça, foram sorteados os confrontos da primeira etapa do mata-mata da competição europeia.

Primeiro colocado do Grupo H, o Arsenal pegará o Ostersunds, da Suécia. O Atlético de Madrid, que ficou em terceiro no Grupo C da Uefa Champions League, terá pela frente o Copenhagen, da Dinamarca. Já o Milan, que se classificou como líder do Grupo D, medirá forças com o búlgaro Ludogorets.

As promessas de grandes jogos ficam por conta de Borussia Dortmund x Atalanta e RB Leipzig x Napoli. Dortmund, Leipzig e Napoli vieram da Champions League, após não conseguirem se classificar às oitavas de final. A Atalanta, por sua vez, realizou ótima campanha na fase de grupos da Europa League, terminando em primeiro do Grupo E.

Os jogos serão disputados nos dias 15 e 22 de fevereiro. Os horários ainda não foram definidos. Os cabeças de chave têm a vantagem de decidir em casa. Os 12 times que avançaram em primeiro lugar na fase de grupos da Europa League e os quatro terceiros classificados com melhor ranking que transitam da Champions League foram os cabeças de chave.

A Uefa definiu que times do mesmo país não poderiam se encontrar nesta fase. Além disso, com base em decisões tomadas pelo Comité Executivo da Uefa, equipes da Rússia e da Ucrânia não poderiam jogar contra.

A final da UEL será realizada no dia 16 de maio de 2018, no Parc Olympique Lyonnais, casa do Lyon.

Duelos dos 16 avos de final da Europa League*:

Borussia Dortmund-ALE x Atalanta-ITA

Nice-FRA x Lokomotiv Moscou-RUS

Copenhaguen-DIN x Atlético de Madrid-ESP

Spartak Moscou-RUS x Athletic Bilbao-ESP

AEK Atenas-GRE x Dinamo de Kiev-UCR

Celtic-ESC x Zenit-RUS

Napoli-ITA x RB Leipzig-ALE

Estrela Vermelha-SER x CSKA Moscou-RUS

Lyon-FRA x Villarreal-ESP

Real Sociedad-ESP x Red Bull Salzburg-AUT

Partizan-SER x Viktoria Plzen-RTC

Steaua Bucaresti-ROM x Lazio-ITA

Ludogorets-BUL x Milan-ITA

Astana-CAZ x Sporting-POR

Ostersund-SUE x Arsenal-ING

Olympique de Marselha-FRA x Braga-POR

*Os times à direita disputam o segundo jogo em casa