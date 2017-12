Thomas Müller mostra contentamento no sorteio do Bayern: "Estamos felizes"

(Foto: Simon Hofmann/Bongarts/Getty Images)

O Bayern de Munique poderia encarar Paris Saint-Germain, Chelsea, Barcelona ou as equipes de Manchester nas oitavas de final da Uefa Champions League. Com a realização do evento na manhã dessa segunda-feira (11), os bávaros conheceram o seu adversário na próxima fase do torneio continental: o Besiktas. Apesar da equipe turca não ter tantas conquistas internacionais, os germânicos tratam o duelo com alívio e cautela. Alívio por evitar um oponente mais qualificado, mas cauteloso por não achar que a vaga nas quartas já está garantida antes do rolar da bola.

Esses foram os comentários manifestados por alguns integrantes da equipe. Tanto atletas do elenco como integrantes da diretoria comentaram a escolha dos turcos como adversários no primeiro duelo eliminatório do Bayern nesta edição da Champions League. O diretor de futebol Hasan Salihamidzic comentou que acompanhou o Besiktas na fase de grupo e acredita que será um duelo bastante disputado.

“Sabemos o quão forte é o Besiktas. Acompanhamos seu progresso no torneio porque estavam no grupo do RB Leipzig. É um difícil desafio. Veremos o que acontece. Definitivamente vai haver uma atmosfera excepcional lá na Turquia, mas vai haver também aqui em Munique. Estamos ansiosos para isso. Obviamente é uma desvantagem jogar em casa primeiro, mas somos bons o suficiente e aceitamos o desafio”, disse o gestor.

Outros jogadores mantiveram o mesmo posicionamento. O atacante Thomas Müller manifestou contentamento com o sorteio e acredita em um bom desempenho nos dois confrontos. Por outro lado, o meia Arjen Robben destacou a dificuldade de encarar o Besiktas, principalmente pelo fato do segundo e decisivo confronto ser disputado na Turquia, por ter liderado a sua chave na fase de grupos.

“Nós estamos felizes com o sorteio e estamos ansiosos para as oitavas de final. Obviamente, queremos ir o mais longe possível. Em Munique, definitivamente não queremos conceder erros, mas precisamos defender bem. No jogo fora de casa, precisamos de um desempenho forte. Devemos competir em ambos os jogos”, disse Müller. “Será um desafio, eu nunca enfrentei o Besiktas antes. Precisamos nos preparar bem e ter muito cuidado. Eles estavam no grupo contra RB Leipzig e jogaram bem, com um bom desempenho. A atmosfera sempre é boa na Turquia, podemos nos adaptar a isso. Primeiro, porém, temos que disputar o jogo em casa e nos colocar em uma boa vantagem”, explicou Robben.

Outros jogadores comentaram o confronto diante do Besiktas e destacaram a dificuldade de decidir o confronto fora de casa, mas destacaram que poderia ter sido um desafio ainda mais complicado por ter a possibilidade de disputar a vaga contra equipes tão vencedoras no cenário europeu quanto o Bayern.

“Eu acho que foi um bom sorteio. No papel, poderíamos ter encontrado equipes mais fortes. Estou ansioso para o jogo. Eu sei pelos jogadores do RB Leipzig que vai haver uma ótima atmosfera por aí”, afirmou o lateral-direito Kimmich. “Não foi tão ruim que chegamos em segundo lugar. Foi muito bem. Nós iremos jogar a primeira partida em casa. Besiktas mostrou o quão bem eles podem jogar em um grupo difícil. Vai ser uma tarefa difícil, mas poderia ter sido pior”, concluiu Süle.