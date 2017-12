Petersen decide mais uma vez, Freiburg confirma recuperação e supera Mönchengladbach

Dando continuidade a sua ascensão na Bundesliga, o Freiburg voltou a triunfar em confronto diante do Borussia Mönchengladbach, por 1 a 0, no Schwarzwald-Stadion, em jogo válido pela 16ª rodada. O tento dos mandantes foi marcado Nils Petersen, em cobrança de pênalti.

Melhor equipe das últimas três rodadas, o Freiburg continua sua recuperação e chegou a 13ª colocação do campeonato com 18 pontos, enquanto o Borussia Mönchengladbach, segue sua fase ruim após ter superado o Bayern de Munique. Os Potros agora aparecem em 6º lugar, de forma momentânea, com 25 pontos.

Com intuito de superar a fase ruim, o Borussia volta a campo já nessa sexta-feira (15) em jogo de abertura da 17ª rodada da Bundesliga, diante do Hamburgo, no Borussia-Park. Já o Freiburg, no sábado (16), visita o Augsburg na WWK Arena.

Confiante depois de obter uma excelente recuperação diante do Colônia, em uma virada após estar perdendo por 3 a 0, o Freiburg iniciou o confronto energizado, comandando as ações ofensivas e incomodando a defesa dos Foals. Em um lance polêmico e com auxílio do VAR, o árbitro Denis Aytekin assinalou penalidade máxima para o time da casa - convertido por Nils Peternsen.

Inoperante, o Gladbach pouco produziu durante toda a etapa inicial. Sem Raffael, no banco e com Stindl fazendo parceria de ataque Drmic, o ataque dos Potros pouco produziu. O atacante suíço conta com apenas um tento marcado em 39 partidas com a camisa do Borussia, acumulando mais cartões amarelos (8) do que gols e assistências (cinco combinados).

No início da etapa complementar os mandantes voltaram a incomodar, com uma finalização poderosa de Petersen da entrada da área, acertando o travessão de Yann Sommer. Na sequência, o suíço realizou excelente intervenção em cabeçada de Kleindienst. Os Potros chegaram com perigo em apenas uma oportunidade, com o brasileiro Raffael, que entrou na etapa complementar, exigindo uma bela defesa do arqueiro Schwolow.