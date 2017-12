Rei dos empates: Wolfsburg fica na igualdade contra RB Leipzig

Em jogo de poucas oportunidades, frio como o inverno rigoroso na Europa, Wolfsburg e RB Leipzig abriram a 16ª e penúltima rodada do turno na Bundesliga. O jogo foi disputado na tarde desta terça-feira (12), na Volkswagen Arena. Com poucas emoções, as equipes ficaram no empate em 1 a 1. Verhaegh abriu o marcador para os donos da casa, mas Halstenberg igualou o marcador no segundo tempo.

Com o resultado, os Lobos somaram o décimo empate em 16 partidas na temporada e ocupam a 11ª colocação, com 19 pontos. Por outro lado, os Touros seguem na vice-liderança, com 28 pontos e veem o líder Bayern de Munique cada vez mais distante. A última rodada antes da pausa de inverno será disputada neste fim de semana. O Wolfsburg encara o Colônia no RheinEnergieStadion às 12h30 do sábado (16), enquanto o RB Leipzig encerra a rodada diante do Hertha Berlin, às 15 horas do domingo (17).

Foto: Ronny Hartmann/AFP/Getty Images

O jogo não teve muita emoção, mas alguns lances resumiram bem a partida. Aos 14 minutos, Konaté cometeu carrinho dentro da área e a arbitragem assinalou penalidade máxima pela entrada perigosa. Na cobrança, Verhaegh cobrou no canto direito e abriu o placar para os donos da casa. Os mandantes conseguiram controlar a vantagem no primeiro tempo e não sofreram pressão que ameaçasse a vantagem adquirida na etapa inicial.

O que mudou um pouco no segundo tempo. O panorama foi modificado um pouco com a presença do RB Leipzig no campo de ataque em busca do empate. E a reação foi premiada logo. Aos seis minutos da etapa complementar, Halstenberg bateu de primeira dentro da área e acertou o canto direito, sem chances de defesa para Casteels. O Wolfsburg tentou voltar a ficar na frente do placar quando Origi disparou em velocidade para completar finalização, mas isolou. Os Saxões ainda ficaram com um jogador a menos nos minutos finais, quando Upamecano recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.