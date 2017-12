Na estreia de Peter Stöger, Borussia Dortmund bate Mainz 05 e volta a vencer na Bundesliga

Enfim, a vitória veio. A atuação foi longe de encher os olhos do torcedor, mas o resultado positivo agradou o Borussia Dortmund. Os aurinegros encararam o Mainz 05 na Opel Arena, na tarde desta terça-feira (12), pela 16ª rodada da Bundesliga 2017-18 e venceram por 2 a 0. Sokratis Papastathopoulos e Kagawa assinalaram os tentos do triunfo no segundo tempo na primeira partida de Peter Stöger à frente do comando técnico do BVB.

Com o resultado, o Dortmund subiu temporariamente para a quarta colocação, dentro da zona de classificação à Uefa Champions League da próxima temporada e espera o complemento da rodada para saber onde fica na tabela de classificação. O time soma 25 pontos, junto com Eintracht Frankfurt e Borussia Mönchengladbach, mas melhor nos critérios de desempate. Por outro lado, os carnavalescos seguem na parte de baixo da tabela, com 16 pontos, no 15º lugar.

A próxima rodada vai ser disputada neste fim de semana e encerra o turno. O Mainz 05 encara o Werder Bremen às 12h30 do sábado (16) no Weser Stadium, enquanto o Borussia Dortmund busca manter a recuperação na temporada em duelo diante do Hoffenheim, às 15h30, no Signal Iduna Park.

Foto: Alezandre Simões/Borussia Dortmund/Getty Images

Mainz pressiona e BVB equilibra páreo

O Mainz 05 tentou fazer valer o mando de campo e aproveitar a crise do adversário para conseguir um bom resultado. A princípio, parecia que seria uma pressão do clube carnavalesco. Logo nos primeiros minutos, Serdar arriscou na entrada da área, mas a bola acertou em cheio o travessão. O Borussia Dortmund só conseguia ameaçar nos escanteios, mas ainda assim não incomodava os mandantes, que chegaram mais uma vez em uma finalização de Serdar, mas a bola subiu.

Depois da pressão inicial do Mainz, o jogo caiu drasticamente em produtividade. Enquanto o time da casa falhava nas finalizações e não conseguia mais assustar, os visitantes não conseguiam atacar. Apenas buscavam a troca de passes no campo oponente para manter a posse de bola e encontrar uma brecha para finalizar. Os aurinegros assustaram com Aubameyang. O atacante gabonês recebeu passe da lateral e finalizou na marca do pênalti. A bola passou muito perto, no canto direito, e o placar quase foi aberto.

Foto: TF-Images/Getty Images

Dortmund constrói vitória no segundo tempo

Nos cinco primeiros minutos da etapa complementar, o Borussia Dortmund controlou a posse de bola, trocava passes e mantinha a bola no pé. Além de não dar espaços ao adversário, continuava à espera de uma brecha adversária para balançar as redes. E conseguiu. Aos dez minutos, depois de cobrança de falta, Toprak subiu mais alto que a defesa e desviou. A bola acertou a trave direita e sobrou para Sokratis Papastathopoulos aproveita rebote para chutar forte, sem chances de defesa para Zentner, e abriu o marcador.

O técnico Sandro Schwarz promoveu alterações com o objetivo de buscar rapidamente o empate. O comandante mudou a formação tática a fim de deixar o time ainda mais ofensivo, com a entrada de meio-campistas. Do outro lado, o estreante Peter Stöger manifestou cautela em segurar o resultado positivo que não vinha há tempos.

Enquanto o Mainz esboçava pressão, o Dortmund agia com mais cautela e ficava à espera de um contra-ataque para garantir a vitória após oito rodadas. Na reta final, o BVB teve boa chance de marcar o segundo tento, quando Kagawa recebeu livre na marca do pênalti, mas chutou fraco, para a defesa do goleiro Zentner com os pés. Depois, Dahoud recebeu cruzamento na entrada da área, mas errou o alvo. Aos 44 minutos do segundo tempo, Aubameyang recebeu na área, se livrou da marcação e deu passe preciso para Kagawa completar no meio do gol para garantir a vitória aurinegra fora de casa.