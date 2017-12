Mais feitos: Lewandowski entra no grupo dos dez maiores goleadores da Bundesliga

Lewandowski iguala o alemã Hannes Lohr e entra para o grupo dos maiores artilheiros da Bundesliga (Foto: Anadolu Agency/Getty Images)

O gol da vitória do Bayern de Munique sobre o Colônia, quarta-feira passada (13), na Allianz Arena, pela Bundesliga, significou algo especial para o atacante Robert Lewandowski. O polonês chegou à marca de 166 gols na liga alemã e entrou para o hall dos dez maiores artilheiros da história do campeonato.

Lewa segue aumentando suas marcas com a camisa dos bávaros desde que saiu do Borussia Dortmund. Com os aurinegros foram 74 gols marcados em quatro temporadas. Já com o time da Baviera já são 92 gols em três temporadas e meia. A média de gols por minuto só é menor que a do lendário Gerd Muller, que marcou 365 gols em 427 partidas.

O único artilheiro ainda em atividade, além de Lewandowski, é o peruano Claudio Pizarro. Lewa falou sobre a sua marca após a partida e acredita que pode marcar ainda mais. "Estou muito feliz, é claro, mas sei que posso marcar ainda mais. Veremos quantos gols terei ao fim da temporada. Agora, só estou feliz por ter ajudado o time" disse Lewandowski.

Jupp Heynckes, técnico do Bayern, também se encontra no seleto grupo de goleadores. Ele exaltou a capacidade de marcar gols de seu comandado. "Ele [Lewandowski] teria sido um goleador como eu e Klaus Fischer, tempos atrás. Não falarei sobre Gerd Müller, porque ele foi o melhor, mas ele teria marcado seus gols", afirmou.

Confira a lista dos dez maiores artilheiros da Bundesliga

1) Gerd Müller - 365

2) Klaus Fischer - 268

3) Jupp Heynckes - 220

4) Manfred Burgsmüller - 213

5) Claudio Pizarro - 191

6) Ulf Kirsten - 181

7) Stefan Kuntz - 179

8) Dieter Müller - 177

9) Klaus Allofs - 177

10) Robert Lewandowski - 166

Hannes Löhr - 166