Destaque no Dortmund, atacante Pulisic é eleito melhor jogador dos Estados Unidos em 2017

Foto: Ezra Shaw/Getty Images

Aos 19 anos, o jovem meia-atacante norte-americano Christian Pulisic tem alcançado inúmeros feitos desde a última temporada. Após ganhar o prêmio de atleta jovem da seleção norte-americana de futebol em 2016, o jogador recebeu a premiação de atleta do ano pela US Soccer, superando o recorde de Landon Donovan, que recebeu a condecoração aos 21 anos de idade, sendo até então o mais jovem a receber a premiação.

Nascido na Pensilvânia, Pulisic passou a ter opotunidades no time principal sob o comando de Thomas Tüchel, onde fez 43 partidas, contando Bundesliga, Copa da Alemanha e Uefa Champions League, com cinco gols e 13 assistências no total. Além disso, passou a ser presença frequência no USMNT, onde assumiu a lendária camisa 10 usada por Donovan, mas não conseguiu classificar sua seleção para a Copa do Mundo da Rússia em 2018, sendo o primeiro mundial sem a seleção norte-americana desde 1986.

Na atual temporada, Pulisic fez 21 partidas por seu clube, contribuindo com três gols e uma assistência. Com votação recorde de 94% dos votos, o jovem norte-americano mostrou que foi um dos poucos a não receberem críticas após a não qualificação norte-americana

"É realmente uma grande honra, eu gostaria de agradecer a todos que votaram por mês, eu nunca imaginei que isso iria acontecer."

O fracasso do USMNT em alcançar a Copa do Mundo da FIFA 2018 atingiu o jogador que posteriormente escreveu um artigo com uma reflexão visando o futuro da seleção para os próximos anos. Em 2017, marcou seis gols e quatro assistências para os Estados Unidos em nove jogos.

"Eu não sou um prodígio como alguns disseram. Espero que possamos construir algo, aqui, com a US Soccer, onde não se trata apenas de uma partida perdida, de um ciclo perdido ou de uma equipe perdida. Temos um longo futuro pela frente."

Com apenas 19 anos, Pulisic tornou-se a voz do futebol masculino dos Estados Unidos. Sua maturidade, personalidade, números, atitudes, habilidades, Christian Pulisic pode ser considerado como um dos melhores jogadores jovens do mundo, tendo uma longa carreira pela frente.