Com atuação decisiva de Raffael, Borussia Mönchengladbach supera Hamburgo e entra no G-4

O Borussia Mönchengladbach entrou em campo nesta sexta-feira (15) em jogo válido pela abertura da 17ª rodada da Bundesliga, no Borussia-Park, em Mönchengladbach. Os Potros enfim conseguiram se recuperar no campeonato e triunfaram por 3 a 1 diante do Hamburgo, com gols de Thorgan Hazard e Raffael, duas vezes, enquanto Hahn diminuiu pra equipe visitante.

O resultado colocou os Potros de maneira provisória na quarta colocação, com 28 pontos, enquanto os Dinos, com mais um resultado negativo, em 16º com 15 pontos, presente em mais uma briga contra o rebaixamento.

O campeonato agora entra na pausa de inverno, retornando somente em janeiro. Na 18ª rodada, primeira do returno, o Borussia Mönchengladbach encara o rival Colônia, fora de casa, no Rhine Derby. Enquanto isso, o Hamburgo, novamente fora de casa, visita o Augsburg na WWK Arena.

Foto: Dean Mouhtaropoulos/Bongarts/Getty Images

Borussia domina primeiro tempo

Depois de uma sequência ruim de resultados, o Borussia M’Gladbach iniciou o confronto pressionando o Hamburgo, não dando chances da equipe visitante de respirar nos minutos iniciais. Comandando as ações ofensivas, os Potros acertaram a trave com Reece Oxford, após cobrança de escanteio, o inglês dominou e encheu o pé, acertando o travessão do arqueiro adversário.

Ainda onipresente no campo de ataque, o Gladbach inaugurou o marcador depois de uma excelente triangulação finalizada por Thorgan Hazard, com assistência magistral do brasileiro Raffael. Em grande fase na temporada, o meia-atacante belga recebeu de Raffael e completou para as redes com extrema categoria. Após abrir o placar, o Borussia voltou a sofrer com uma postura comum nas partidas anteriores, recuando logo que marca, trazendo o Hamburgo para seu campo de defesa.

A equipe visitante quase igualou o marcador, no entanto o capitão Lars Stindl, em cima da linha, evitou o empate. Retomando o ímpeto ofensivo, os Foals quase dobraram a vantagem em finalização de Cuisance de fora da área. O jovem francês, da entrada da área, chutou com força e categoria, acertando a trave. Logo em seguida, em contra-ataque guiado por Hazard, o belga assistiu Herrmann, no entanto o meia-atacante foi desarmado por Papadopoulos.

Foto: Tf-Images/Getty Images

Hamburgo busca empate, mas Raffael desequilibra

Já na etapa complementar, o Gladbach apareceu novamente com muito perigo com o belga Thorgan Hazard, depois de passe esplêndido de Raffael, no entanto a finalização do meia-atacante parou em excelente intervenção do goleiro. No lance seguinte, também em contra-ataque, Hahn, ex-jogador dos Potros, bateu debaixo das pernas de Sommer e empatou a partida. Em respeito ao seu ex-clube, o atacante, que estava desde Agosto sem marcar, não comemorou.

Mesmo tendo abaixado seu ritmo da etapa inicial, os Potros conseguiram voltar a liderar o marcador com tento do brasileiro Raffael. Ele recebeu assistência do italiano Grifo, que entrou na etapa complementar e deu maior profundidade a equipe. Logo em seguida, Raffael apareceu novamente, dessa vez com passe de Hazard, para ampliar o marcador e sacramentar o triunfo dos Foals.