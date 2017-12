Peter Stöger destaca empenho da Dortmund após nova vitória: "Exatamente isso que exigimos"

Foto: Getty Images/TF-Images

De volta a vencer continuadamente, o Borussia Dortmund ganhou do Hoffenheim neste sábado (16), dentro do Signal Iduna Park, na 17ª rodada da Bundesliga, a última rodada antes da pausa de inverno. Com o placar de 2 a 1, saiu atrás no escore no primeiro tempo, mas conseguiu se recuperar e obter o triunfo em seus domínios. Os gols foram marcados por Uth, Aubameyang e Pulisic.

Após assumir o comando do time aurinegro, o novo técnico Peter Stöger obtém com esse jogo duas vitórias seguidas e uma perspectiva de uma restauração da autoconfiança da equipe. No final da partida com o Hoffenheim, o treinador comentou sobre o panorama do jogo.

"Chegamos bem, tivemos algumas oportunidades no início, então Hoffenheim se preparou melhor contra nós. Não conseguimos perturbá-los permanentemente, nossa posse de bola diminuiu um pouco e todo o jogo tornou-se um pouco mais lento. No primeiro tempo, tivemos sorte de não levarmos o segundo gol do adversário. No final, jogamos tudo para o gol. É exatamente isso que exigimos da equipe. A passagem de profundidade de Kagawa antes do 2 a 1 foi excelente e Pulisic foi perfeito, fez um grande gol. Mostramos nos últimos dois jogos que estamos com vontade e atitude de ganhar. Vamos ver o que mais é possível em Munique. Certamente não será agradável e será emocionante, mas certamente vamos ter uma chance".

Os jogadores também falaram depois do jogo. Um deles foi Julian Weigl que afirmou a importância de voltar a ganhar dentro de casa: "Foi um jogo muito emocional e muito importante ganhar. Tivemos um pouco de sorte, mas às vezes você só precisa disso. Nós conseguimos isso no final do jogo que também funcionou, jogamos para a frente, jogamos tudo novamente. Nós fomos recompensados ​​por isso. As duas vitórias significam que ainda estamos na corrida para a Uefa Champions League, o que foi muito importante para nós ".

Para Jeremy Toljan, ex-jogador do Hoffenheim, falou sobre a sua experiência de jogar contra a sua antiga equipe: "Foi um sentimento especial jogar contra meus antigos colegas. O fato de ganharmos no final me faz sentir bem, é claro. Ganhamos esse sucesso, mesmo que tivéssemos alguma sorte no meio da partida. Nós ficamos sintonizados, então uma vitória de último minuto é boa na frente de seus próprios fãs. Perdemos um par de jogos ​​na primeira metade da temporada, então uma vitória como essa é especialmente boa. Especialmente para moral e autoconfiança, é importante saber que você ainda pode ganhar no final".

E para Christian Pulisic, o autor do gol da vitória aurinegra, a vitória foi significativa para o time que vinha em baixa e comentou sobre o sentimento ao assinalar o tento decisivo aos 44 minutos do segundo tempo.

"Vivemos algumas semanas difíceis. Agora ganhamos duas vezes em dois jogos. Isso nos dá muita autoconfiança. É muito bom sentir os fãs atrás de nós, também. Em casa, uma vitória sempre é ótima. Esse foi um grande sentimento. Nós lutamos até o fim. Fazer um gol na frente da Südtribüne é sempre uma sensação muito agradável", explicou.

Agora o Borussia Dortmund tem mais uma partida antes da pausa de inverno, desta vez pelas oitavas de final da Copa da Alemanha O jogo será contra o Bayern de Munique, na próxima quarta-feira (20), às 17h45 (horário de Brasília), na Allianz Arena.