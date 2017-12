Aos trancos e barrancos, Colônia supera Wolfsburg e conquista primeira vitória na Bundesliga

Demorou muito, parecia algo improvável de acontecer ainda neste ano, mas a primeira vitória do Colônia na atual edição da Bundesliga aconteceu justamente na última partida antes da pausa de inverno. Em jogo disputado no RheinEnergieStadion, o Köln bateu o Wolfsburg por 1 a 0, com gol assinalado por Clemens, na metade do segundo tempo.

Com o resultado, os Bodes permanecem na última posição, com seis pontos ganhos e irão tentar a reabilitação a partir de janeiro. Por outro lado, os Lobos somam 19 pontos e permanecem no 12º lugar.

O primeiro tempo foi de pouca produtividade. Com intensa necessidade de buscar o resultado positivo para encerrar o ano com a barra um pouco menos suja e pesada, o Colônia foi escalado de maneira ofensiva, mas sentia a falta de entrosamento por errar passes, lançamentos e ser travado pela defesa adversária no momento das finalizações. Os visitantes, por outro lado, nada fizeram e o jogo ficou ruim pela falta de criação dos dois times.

O que mudou no segundo tempo, com um melhor panorama e as equipes mais perigosas na hora do arremate. Os donos da casa foram melhores e assustaram com Jojic, que recebeu dentro da área e mandou um chute rápido, no travessão. Aos 22 minutos, após cobrança de falta, Clemens recebeu dentro da área e emendou um belo voleio no canto direito da meta. Placar aberto e mais tranquilidade ao Colônia, que administrava melhor o resultado.

Na reta final do jogo, os Bodes ainda quase ampliaram o placar com Klünter, mas a bola acertou a trave. Como última tentativa, o Wolfsburg finalizou com Bruma na pequena área, mas Timo Horn salvou a vitória com uma bela defesa.