Werder Bremen abre boa vantagem, mas cede empate ao Mainz 05 no fim

O Werder Bremen tinha uma oportunidade muito grande de deixar a zona de rebaixamento e começar a pausa de inverno debaixo de menos pressão, mas desperdiçou a possibilidade e não mudou o sombrio panorama. Em duelo válido pela 17ª rodada da Bundesliga 2017-18, disputado no Weser Stadium, a equipe da casa abriu 2 a 0 diante do Mainz 05, mas permitiu o empate do clube oponente nos acréscimos.

Com a igualdade em 2 a 2, os Papagaios subiram para o 16º lugar, com 15 pontos, mas permanecem na zona de classificação aos playoffs contra o rebaixamento. Os carnavalescos, em contrapartida, estão um posto acima, com 17 pontos. A Bundesliga retorna a ser disputada dentro de um mês, com a abertura do segundo turno.

Foto: Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images

O primeiro tempo foi dominado pelo Werder Bremen. A equipe verde fez valer o mando de campo e tinha controle da partida, principalmente pelo fato de ter aberto uma boa vantagem nos primeiros minutos. Logo aos dois, Bargfrede dominou passe no bico da área e chutou no canto esquerdo, sem chances de defesa para Zentner. Aos 17, a situação ficou ainda melhor para o clube mandante. Belfodil aproveitou rebote dentro da área e finalizou de cabeça para ampliar a vantagem, que poderia ficar ainda maior se Eggestein tivesse mais felicidade na hora de finalizar.

No segundo tempo, as alterações do Mainz 05 colocaram a equipe mais presente no ataque em busca de reverter o quadro de derrota. A estratégia deu certo, uma vez que o Werder Bremen se acomodou um pouco com o 2 a 0 construído no primeiro tempo. Aos 25 minutos, a reação carnavalesca começou. Quaison foi acionado em cruzamento e finalizou no alto do gol, sem possibilidades de defesa para Pavlenka. O Bremen tentou segurar o ímpeto do adversário, mas não conseguiu. Aos 48 minutos do segundo tempo, De Blasis cruzou na área e Frei chutou no ângulo para dar números finais ao jogo.