Jupp Heynckes valoriza triunfo difícil do Bayern sobre Stuttgart: "Teve de tudo no jogo"

Foto: NurPhoto/Getty Images

O Bayern de Munique sofreu para vencer o Stuttgart neste fim de semana. Com gol de Thomas Müller na reta final, os bávaros venceram por 1 a 0. A partida ainda contou com a defesa de pênalti feita pelo goleiro Ulreich no último lance do jogo para garantir o resultado positivo. Ao fim das contas, apesar da árdua partida e de todos os elementos contidos no jogo, a comemoração foi grande.

O técnico Jupp Heynckes elogiou seus comandados, mas não deixou de citar as boas características dos suábios. “O jogo teve de tudo. Foi muito interessante, intenso e dramático. É inacreditável que o Stuttgart não tenha mais pontos na Bundesliga. Agora nossos jogadores devem se recuperar e aliviar a cabeça. Então estou confiante de que podemos intensificar nosso jogo contra o Borussia Dortmund”, explicou Heynckes.

Foto: Thomas Kienzle/AFP/Getty Images

Personagem importante do jogo com o gol da vitória do Bayern, Thomas Müller afirmou que, apesar das três vitórias simples conquistadas recentemente, o time precisa evoluir em algumas questões de jogo. No entanto, o feito de conseguir nove pontos a duras penas não deve ser ignorado.

“O Stuttgart foi incômodo, com marcação individual em quase todos os setores do campo. Disputamos uma partida, mas, na verdade, não jogamos nosso jogo. Estamos felizes por ter ganho, pelo pênalti salvo no último minuto. Ganhamos de 1 a 0 por três vezes consecutivas e não superamos exatamente nossos oponentes. Mas talvez tenhamos qualidade e astúcia para obter resultados mesmo quando as coisas não vão tão bem”, disse o atacante.

Foto: TF-Images/Getty Images

O goleiro Sven Ulreich garantiu a vitória bávara por defender uma penalidade aos 49 minutos da etapa complementar em um lugar que conhece bem, já que vestiu a camisa do Stuttgart por um bom tempo. Ao comentar sobre o feito deste fim de semana, o arqueiro manifestou contentamento em poder ajudar de uma maneira tão decisiva. “Não poderia ter sido apresentado um melhor roteiro cinematográfico. Tive uma boa sensação em relação à penalidade máxima. Estou feliz por poder ajudar a equipe a obter três pontos”, disse Ulreich.

Com a vitória, o Bayern de Munique terminou o primeiro turno da Bundesliga como campeão do inverno e com 41 pontos conquistados, 11 à frente do segundo colocado Schalke 04. O time encerra o ano de 2017 a partir das 17h45 desta quarta-feira (20), quando enfrenta o Borussia Dortmund pelas oitavas de final da Copa da Alemanha, na Allianz Arena.