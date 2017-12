Em jogo de oito gols, Leverkusen empata com Hannover e mantém série invicta

Getty Images

Hannover e Bayer Leverkusen se enfrentaram na HDI-Arena neste domingo (17), pela 17ª rodada da Bundesliga. O jogo, que foi o com mais gols da rodada, terminou 4 a 4 e foi um dos mais emocionantes do campeonato até agora.

O Bayer Leverkusen já soma 13 rodadas sem perder: são seis empates e sete vitórias. Estão em 3ª na tabela, enquanto o Hannover ocupa a 10ª colocação. Na próxima rodada, o segundo recebe o Mainz 05 no dia 13 de janeiro, e o primeiro viaja para enfrentar o B. Mönchengladbach no dia 20.

Em menos de 25 minutos, a partida já estava empatada em 2 a 2. O primeiro gol foi do Bayer. Aos 10 minutos, Brandt recebeu um cruzamento e chutou de primeira. Um minuto depois, Bebou empatou o jogo com um cabeceio. Hannover ampliou com um pênalti cobrado por Füllkrug aos 21 e Mehmedi empatou para o Leverkusen aos 25. Pra terminar o primeiro tempo, Kraus marcou de fora da área, mas Brilet deixou tudo igual num contra-ataque veloz.

No segundo tempo, Brilet marcou o segundo dele no jogo, de novo em um contra-ataque rapido, mas Korb deixou o jogo empatado mais uma vez. A bola chegou a desviar em Ramalho, mas entrou no canto esquerdo do gol do Bayer.