Diretoria do Werder Bremen anuncia manutenção de Florian Kohfeldt no comando técnico

Foto: Stuart Franklin/Getty Images

Atual 16ª colocado na Bundesliga, o Werder Bremen confirmou que o jovem treinador Florian Kohfeldt, de 35 anos, permanecerá como treinador do clube, independente do resultado da partida diante do Freiburg na quarta feira (20), válida pela Copa da Alemanha.

Frank Baumann, diretor esportivo dos papagaios elogiou o ótimo início de Kohfeldt e traçou os objetivos do clube nesta temporada, sem revelar o período de extensão com o treinador:

"Independentemente do resultado da nossa partida da DFB Cup contra o Freiburg, vimos uma melhoria desejada e queremos dar a Florian Kohfeldt a oportunidade de continuar seu trabalho. Nosso objetivo é evitar o rebaixamento e continuar desenvolvendo a equipe na próxima temporada".

No mês de novembro, foi anunciado que o ex-goleiro de 35 anos, treinador das equipes de base do Werder, assumiria após a demissão de Alexander Nouri no dia 30 de outubro. Embora sua equipe esteja atualmente na zona de playoff diante do terceiro colocado da 2.Bundesliga, sob o comando de Kohfeldt, ganharam três de seus sete jogos, incluindo vitórias expressivas diante de rivais como Hannover e Borussia Dortmund.

Kohfeldt se mostrou bastante entusiasmado com a notícia. "Nossa equipe tem o potencial de permanecer na Bundesliga e queremos mostrar isso de forma consistente na segunda metade da temporada. Queremos ganhar uma vitória contra o Freiburg na Copa da Alemanha, para nos dar impulso para os nossos preparativos durante a pausa de inverno. Estou muito feliz por poder continuar trabalhando com os jogadores, minha equipe de treinadores e todos os colegas que ajudam a equipe."

Aos 35 anos, Kohfeldt é o terceiro treinador mais jovem da Bundesliga na atual temporada, sendo superado apenas por Domenico Tedesco do Schalke (32 anos) e por Julian Nagelsmann do Hoffenheim (30 anos), integrando a lista de jovens treinadores com menos de quarenta anos que vem se destacando na atual temporada do Campeonato Alemão. Além dos citados, Hannes Wolf do Stuttgart (36 anos) e Manuel Baum do Augsburg (38 anos) são os treinadores mais jovens da competição.