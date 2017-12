Destaque no Borussia Dortmund e nos Estados Unidos, seria Pulisic melhor jogador jovem do mundo?

Foto: Alexandre Simões/Borussia Dortmund/Getty Images

O sinal de qualquer jogador verdadeiramente grande é visto em como eles respondem em tempos de adversidade. E foi exatamente nesse cenário, na 17ª rodada da Bundesliga, jogando no Signal Iduna Park, contra o Hoffenheim, Pulisic apareceu para impulsionar uma importante vitória em casa.

O resultado apareceu aos 89 minutos do segundo tempo, com a habilidade de levantar a bola sobre o goleiro Oliver Baumann antes de aplicar um acabamento simples, e ver a bola balançar as redes. O mundo de observação ficou novamente espantado com o enorme talento do jovem americano.

Alguma vez houve um jogador que, tendo lutado brilhantemente através da juventude do clube, classificando uma cultura e uma linguagem diferentes às suas, respondeu ao seu status de superstar não só com humildade, mas tendo uma responsabilidade que muitas vezes mentaliza a crença nos ombros tão jovens quanto dele? Com apenas 19 anos, Pulisic tornou-se a voz da nação futebolística dos Estados Unidos, enquanto procurava liderar o exemplo em um lado do Borussia que recentemente perdeu o caminho.

Os números no campo já estão lá, o atleta apresenta melhores estatísticas do que os últimos vencedores e recordistas da Bola de Ouro, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Na 4ª rodada, quando ele ainda tinha 18 anos, o jovem jogou 60 jogos pelos aurinegros, mais do que português ou camisa 10 do Barcelona conseguiram naquela idade.

O jogador mais jovem não-alemão que conseguiu 50 jogos do Campeonato Alemão, e dez gols em 75 jogos em todas as competições.

A tentativa de 291 dribles e a gestão de uma taxa de aprovação bem sucedida de 76,2% na elite da Bundesliga, oferece uma visão de ameaça que o meia representa para as defesas dos times adversários.

Além do mais, onde a maioria jogadores no centro das atenções seria, de forma compreensível, buscar abrigo e conforto em tempos de conflito, Pulisic escolheu vir para a frente. Durante as dificuldade do time de Dortmund, comandado por Peter Bozs, ofereceu consistência ao longo de uma tentativa de campanha, seu ritmo, visão e vontade.

A dor veio com o fracasso da Seleção Americana em alcançar a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Com o baque, atingiu o tal modo que refletiu: "Eu não sou um prodígio ou um garoto maravilhoso, como alguns disseram", insistiu.

"Penso e espero, que possamos construir algo, aqui, com a US Soccer, onde não se trata apenas de uma partida perdida, de um ciclo perdido ou de uma equipe perdida. Vai ser sobre um país inteiro, se reunindo em torno de um esporte inteiro, de uma maneira que dura ", disse ele em sua peça publicada no Players 'Tribune.

O camisa 22, registrou cinco gols em oito partidas das eliminatórias da CONCACAF, ao mesmo tempo em que exibiu sua versatilidade na vitória por 2 a 0 contra Trinidad e Tobago, quando marcou duas vezes, alguns dos feitos que lhe renderam um nomeação para o Prêmio do Jogador de Futebol do Ano de 2017.

E assim, para o jovem que marcou o trilésimo tento dos aurinegros, as apostas estão cada vez mais altas. O objetivo de ajudar a reviver as fortunas futebolísticas de seu país é tremendo, enquanto procura ser um dos principais contribuidores da revolução do Borussia Dortmund, agora com o treinador Peter Stöger.