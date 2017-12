Schalke 04 sofre, mas vence Colônia e avança às quartas na Copa da Alemanha

Nesta terça-feira (19), ocorreram quatro das oito partidas válidas pelas oitavas de final da Copa da Alemanha. Na Veltins Arena, o Schalke 04 venceu a equipe do Colônia. Já no Sul, o Nürnberg enfrentou o Wolfsburg em sua casa, o Grundig Stadion.

A vitória do time de Gelsenkirchen foi pelo placar de 1 a 0, com gol de Meyer. Nas quartas de final, o Schalke tem pela frente o Paderborn, da terceira divisão, que eliminou o favorito Ingolstadt por 1 a 0.

Somando todas as competições, os "Azuis Reais" vinham de uma sequência de 11 partidas sem derrota. Visando manter a invencibilidade, o treinador Domenico Tedesco promoveu apenas algumas alterações na sua equipe - com Di Santo no comando do ataque. Já o Colônia vinha de sua primeira vitória na Bundesliga - sobre o Wolfsburg - com quatro mudanças em seu time titular.

Os primeiros minutos foram dominados completamente pelos donos da casa. Com grande posse de bola, criavam chances principalmente pelo lado esquerdo, com Oczipka e Di Santo. Do outro lado, os "Bodes" ameaçavam com rápidos contra-ataques de Fuhrich, mas erravam passes.

Os atacantes Di Santo e Burgstaller passaram a participar mais da partida, com jogadas de destaque. No entanto, eram parados pelo sistema defensivo dos adversários - especialmente pelas boas defesas de Horn. Dessa forma, o primeiro tempo terminou com o empate sem gols.

Atacante argentino Di Santo domina bola (Foto: Bundesliga/ Divulgação)

Na segunda parcial, o cenário seguiu o mesmo, com os "Azuis Reais" criando boas oportunidades de gol. Os austríacos Burgstaller e Schopf dominavam o setor direito do ataque, ganhando a maior parte das jogadas e sendo parados apenas com faltas dos defensores adversários.

Aos 61, depois de perigosa cobrança de escanteio de Oczipka, o rebote dos zagueiros sobrou para Nastasic que chutou dentro da pequena área, mas Horn salvou em cima da linha. Menos de um minuto depois, em outro bom escanteio, Meyer adiantou-se ao seu marcador Mere, encobrindo o goleiro e abrindo o placar: 1 a 0.

Goleiro Horn observa bola entrar no gol (Foto: Schalke 04/ Divulgação)

Ganhando confiança depois de abrir o placar, os donos da casa chegaram a balançar as redes mais uma vez aos 68, depois de jogada individual de Harit que deixou Burgstaller livre, mas o austríaco estava impedido.

Buscando a reação, o técnico Stefan Ruthenbeck trocou seus jogadores de frente, com as entradas de Goden e Hoger. As substituições fizeram efeito: pela primeira vez no segundo tempo, os "Bodes" assustaram com finalização cruzada de Lehmann, mas defendida por Fahrmann.

Aos 79, Embolo, que acabara de entrar, perdeu chance de definir o placar, mas chutou fraco nas mãos de Horn. O Colônia respondeu com chute de fora da área do zagueiro Heintz, assustando o arqueiro adversário. Nos acréscimos, McKennie ainda teve duas oportunidades, mas acabou desperdiçando-as.

Wolfsburg supera Nürnberg na prorrogação

No Sul do país, o Wolfsburg venceu o Nürnberg fora de casa por 2 a 0, com gols na prorrogação de Uduokhai e de Didavi. Na próxima rodada, os "Lobos" encaram o Mainz que, mais cedo, venceu de virada o Stuttgart pelo placar de 3 a 1, com gols de Berggreen, Diallo e Sedar para os donos da casa e Gentner para os visitantes.