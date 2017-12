Bayern de Munique x Borussia Dortmund ao vivo pela Copa da Alemanha 2017-18 (2-1)

Obrigado, torcedor, por ter ficado conosco nessa grande partida pela Copa da Alemanha. Permaneça no site, mais tarde haverá a transmissão do sorteio da fase de grupos da Libertadores! Até mais!

FIM DE JOGO!! O BAYERN DERROTA O BORUSSIA DORTMUND POR 2 A 1 E ESTÁ CLASSIFICADO PARA AS QUARTAS DE FINAL DA COPA DA ALEMANHA!!

47' Na cobrança de escanteio, Sokratis cabeceia para fora

47' PRA FOOOOORA!!! Isak recebe dentro da área, deixa Süle no chão e chuta, a bola, porém, é desviada por Boateng e passa muito perto do gol

46' O Borussia Dortmund trabalha a bola no campo de ataque, mas não consegue criar nenhuma chance de gol por conta da forte marcação bávara

O árbitro indica quatro minutos de acréscimos

44' Cartão amarelo para Mahmoud Dahoud

43' Borussia constrói uma boa jogada, que é interrompida quando o lateral Schmelzer não conseguiu dominar um passe de Dahoud

42' SUBSTITUIÇÃO NO BORUSSIA DORTMUND: Sai: Jeremy Toljan; Entra: Aleksander Isak

41' SUBSTITUIÇÃO NO BAYERN DE MUNIQUE: Sai: Javi Martínez; Entra: Sebastian Rudy

41' QUE PERIGO! Pulisic puxa rápido contra-ataque, se embola com a bola, mas consegue achar Schürrle livre do outro lado. O alemão, com espaço, consegue dominar e chutar forte e a bola passa muito perto da meta de Ulreich

40' Lewandowski puxa um contra-ataque pelo lado esquerdo, Sokratis chega junto e, na visão do árbitro, comete uma perigosa falta para o Bayern de Munique

39' Sentindo o momento da partida, o Borussia Dortmund tenta pressionar, buscando o gol de empate

37' Cartão amarelo para Arturo Vidal, por matar um contra-ataque puxado por Pulisic

36' Coman recebe com liberdade no lado esquerdo e cruza para a área, encontrando Tolisso. O francês toca para Müller, que tentou girar para cima de Sokratis, mas não conseguiu passar do grego, que afastou a bola

34' O BVB aperta! Toljan recebe no lado direito e chuta. A finalização vai forte e passa do lado da trave da meta de Ulreich

33' Cartão amarelo para Robert Lewandowski, por falta em Weigl e reclamação

Borussia Dortmund havia crescido na partida após algumas substituições de Peter Stöger. Com esse gol, a partida pegará fogo!

31' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLL DO BORUSSIA DORTMUND!!! YARMOLENKO!! O JOGO VAI PEGAR FOGO!! Kagawa, no lado esquerdo da área, faz grande jogada, se livra de dois marcadores e cruza, com perfeição, para Yarmolenko apenas cabecear para o gol, sem chances para Ulreich

30' SUBSTITUIÇÃO NO BAYERN DE MUNIQUE: Sai: James Rodríguez; Entra: Coretin Tolisso

29' Bayern arma um rápido contra-ataque. Alaba recebe com liberdade após passe de Müller, mas o cruzamento do austríaco é afastado pela defesa aurinegra

27' Boa jogada! Weigl, com liberdade, dá belo lançamento para Schmelzer no lado esquerdo do campo. O alemão cruza de primeira e Boateng, de carrinho, afasta a bola

25' Kagawa cobra escanteio direto na cabeça de Süle, que afasta a bola

23' ULREICH! Schmelzer recebe pelo lado esquerdo e, mesmo sem ângulo, chuta de três dedos, na direção do gol. A finalização, porém, para em uma bela defesa do goleiro bávaro

21' Após cobrança de escanteio, a bola rebateu em toda a defesa do Bayern e acabou sobrando para Schürrle, que não conseguiu a finalização

19' Quase! James, com liberdade, encontra Müller aberto na ponta direita, que chuta cruzado. A finalização, porém, é parada por um toque simples de Bürki, mas que acabou sendo providencial

17' POSIÇÃO IRREGULAR! Yarmolenko faz boa jogada, consegue atrair três defensores e acha Schürrle livre do outro lado da área. O alemão, porém, estava em posução de impedimento

15' SUBSTITUIÇÃO NO BAYERN DE MUNIQUE: Sai: Franck Ribéry; Entra: Kingsley Coman

13' O Borussia até tenta ficar mais ativo no campo de ataque. Dessa vez, Kagawa tentou fazer jogada pelo lado direito, mas não conseguiu passar por Vidal

10' SUBSTITUIÇÃO NO BORUSSIA DORTMUND: Sai: Raphael Guerreiro; Entra: Andre Schrrüle

8' Mais do mesmo: Bayern domina as ações da partida

4' BÜRKI SENSACIONAL!! Ribéry encontra Alaba no lado esquerdo, que cruza para Müller cabecear no contra pé de Bürki. O suíço, porém, reage rápido e consegue defender com as pernas

3' BVB tenta armar um rápido contra-ataque, mas é parado por uma intervenção providencial de Süle

1' BÜRKI! Nos primeiros segundos da primeira etapa, o Bayern chega com força: após boa jogada pelos lados, James chuta de primeira, mas Bürki se esticou todo para defender

APITA O ÁRBITRO! BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! O BAYERN VAI VENCENDO O BORUSSIA DORTMUND POR 2 A 0!

44' Partida totalmente controlada pelo Bayern

39' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL DO BAYEEEEEERN!! MÜLLER!!! QUE CATEGORIA!!! Lewandowski recebe a bola na ponta direita, faz um grande pivô e consegue achar Müller sozinho. Cara a cara com Bürki, o alemão apenas de um toquinho, encobrindo o suíço e fazendo um golaço

34' QUAAAAAAAAASE!! Na primeira grande chance do Borussia Dortmund, a bola sobrou para Yarmolenko após um jogada de Pulisic. O ucraniano ficou cara a cara com Ulreich, o ucraniano demorou muito para chutar e, quando o fez, deu tempo para Alaba conseguir limpar em cima da linha

33' SUBSTITUIÇÃO NO BORUSSIA DORTMUND: Sai: Marc Batra; Entra: Mahmoud Dahoud

31' Lewandowski e Ribéry tentam chegar ao ataque por meio de triangulações, mas a jogada é interrompida pela defesa do Borussia

28' BVB tenta criar uma jogada trocando passes na entrada da área do Bayern, mas a defesa bávara não dá oportunidade dos visitantes construírem oportunidades

26' Pela primeira vez na partida, o Borussia Dortmund consegue trocar passes no campo ofensivo

24' Bayern tenta fazer uma jogada pelo lado esquerdo ofensivo do campo, mas o lance é parado por uma falta de Lewandowski em cima de Sokratis

22' A marcação do Bayern é implacável. O BVB não consegue criar chances de gol

21' Cartão amarelo para Franck Ribéry, por retornar ao gramado sem autorização do árbitro, atrapalhando Sokratis, que acabou perdendo a bola

20' Ribéry reclama de dores após uma disputa com Kagawa. A boca do francês está sangrado e o jogo foi parado

19' Kimmich tenta cruzar mas a bola vai direto nas mãos de Bürki

16' Parece que o Borussia Dortmund não veio para jogar. O domínio bávaro é gigantesco, a equipe da casa consegue controlar todas as ações da partida

12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL DO BAYEEEEEEERN!!!! BOATENG!! James cobra falta, Süle cabeceia no travessão e a bola sobra para Jerome Boateng, também de cabeça, finalizar para o fundo das redes. Está aberto o placar!

10' QUASE! Ribéry mais uma vez inferniza a defesa adversária, faz uma jogada puxando da esquerda do meio e dá um chute forte, que é defendido por Bürki. No rebote, Lewandowski tenta dar uma espécie de bicicleta, mas a bola passa perto da trave. Bombardeio!

9' Boateng faz lançamento visando Lewandowski nas costas das defesas, o polonês tenta o domínio, é atrapalhado por Sokratis e a bola fica tranquila com Bürki

7' BÜRKI!!! Em outra chegada do Bayern, a defesa do BVB afasta um cruzamento e Vidal chuta na sobra, a bola desvia no meio do caminho e sobra limpa para Lewandowski, em posição normal, que para em um grande defesa de Bürki

5' POR POUCO! Ribéry faz jogada pelo lado esquerdo, se livra da marcação e cruza para a área. James chega chutando de primeira, mas a bola é desviada por Sokratis, passando perto da meta de Bürki

4' Borussia tenta chegar ao ataque por meio de chutões, mas sem sucesso

2' NA TRAAAAAAAVE!!! Em grande jogada do Bayern, Müller sai da área e cruza para Vidal, que chegou como elemento surpresa. O chileno se livra da marcação e cabeceia na trave!

1' Como esperado, a partida começa agitada com as duas equipes tentando chegar ao gol

ROLA A BOLA NA ALLIANZ ARENA! COMEÇA A PARTIDA!

As equipes já estão perfiladas no gramado da Allianz Arena

Banco de reservas (BVB): Weidenfeller, Zagadou, Subotic, Sahin, Dahoud, Schürrle e Isak.

BORUSSIA DORTMUND CONFIRMADO! Bürki; Bartra, Sokratis, Töprak; Toljan, Weigl, Guerreiro, Schmelzer; Kagawa; Yarmolenko, Pulisic.

Banco de reservas (BAY): Starke, Rafinha, Bernat, Rudy, Tolisso, Felix Götze e Coman.

BAYERN DE MUNIQUE CONFIRMADO! Ulreich; Kimmich, Boateng, Süle, Alaba; Vidal, Javi Martínez; Müller, James Rodríguez, Ribéry; Lewandowski.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe todos os detalhes do clássico entre Bayern de Munique x Borussia Dortmund, válido pelas oitavas de final da Copa da Alemanha, aqui na VAVEL Brasil! Fique conosco!

A arbitragem do Klassiker será comandada por Sascha Stegemann.

A Allianz Arena vai estar lotada para o aguardado confronto. É mais um páreo duro nas primeiras fases da Copa da Alemanha para o Bayern. A marcante torcida aurinegra também vai estar presente para empurrar o Borussia Dortmund.

“Para mim, pessoalmente é um momento bom. Um duelo na Copa da Alemanha contra o Bayern de Munique no fim do ano supera tudo. Vai ser escalada uma equipe que eu acho que vai ter suas chances. Nós temos a possibilidade de realmente causar perigo lá. Nós atuamos relativamente bem na Pokal nos últimos anos. Eles podem ser os favoritos, mas qualquer coisa sempre é possível em uma partida. Isso está na mente”, declarou Stöger.

Em entrevista coletiva, o técnico Peter Stöger destacou a motivação pessoal para o confronto, além de afirmar que o bom retrospecto recente anima o grupo. Nas duas últimas partidas diante do Bayern disputadas na Allianz Arena e válidas pela Copa da Alemanha, o Dortmund levou a melhor.

Além disso, três jogadores do setor de ataque têm condições físicas duvidosas e suas presenças ou ausências no Klassiker serão confirmadas momentos antes do jogo começar. Aubameyang, André Schürrle e Sancho preocupam o departamento médico para o último confronto de 2017.

O técnico Peter Stöger ainda não sabe o que é vencer o Bayern de Munique e vai em busca da primeira vitória diante dos bávaros nesta tarde. O grande problema para o comandante aurinegro é a quantidade de lesionados. São sete jogadores ausentes do confronto por problemas médicos: os laterais Durm e Piszczek, os meio-campistas Rode, Gonzalo Castro, Mario Götze e Marco Reus, além do atacante Philipp.

Um resultado positivo diante do Bayern na Allianz Arena serve para terminar o ano de 2017 com maior motivação para encarar os desafios na metade final da temporada. Além da Bundesliga, o BVB vai disputar a Uefa Europa League e espera se manter vivo na DFB-Pokal para conquistar mais um título.

Após deixar a liderança da Bundesliga e despencar ao oitavo lugar, além de demitir Peter Bosz no comando técnico, o Dortmund conseguiu duas vitórias seguidas na Bundesliga – diante de Mainz 05 e Hoffenheim – e retornou ao grupo de classificados à Uefa Champions League, embora a distância para o líder Bayern de Munique seja de 13 pontos.

Na Copa da Alemanha, o Borussia Dortmund teve mais tranquilidade. A equipe aurinegra goleou sem nenhuma dificuldade o Rielasingen-Arlen por 4 a 0 na primeira rodada e superou o Magdeburg por 5 a 0 na segunda fase. Entretanto, o BVB se recupera dos danos causados por resultados negativos acumulados em outubro e novembro.

“É um destaque muito antecipado na temporada. É a batalha mais feroz na Alemanha. São excelentes jogos com todos os ingredientes que o futebol tem para oferecer. É um jogo que gera interesse entre o público. Borussia Dortmund se consolidou novamente, são mais perigosos agora. Eles estão chegando à Allianz Arena com grandes ambições e precisamos levá-los com muita consideração. Estou confiante de que podemos reunir todos os nossos pontos fortes novamente. A melhor coisa no futebol após a final da Uefa Champions League é a final da DFB-Pokal em Berlim. Isso é um grande incentivo para que possamos chegar à próxima fase”, afirmou.

Em entrevista concedida após o último treino antes do importante duelo, Heynckes deu um panorama do elenco a ser escalado e destacou a grandiosidade do jogo. De acordo com o treinador, o duelo entre Bayern de Munique x Borussia Dortmund tem todos os ingredientes para ser um jogo espetacular.

Para o Klassiker, o técnico Jupp Heynckes terá os mesmos jogadores à disposição para o último jogo antes da pausa de inverno. Seguem como desfalques o goleiro Manuel Neuer e o meia Thiago Alcántara, que continuam em recuperação e voltam a jogar no ano que vem. Apesar de recuperado de lesão na coxa, o meia Arjen Robben será poupado de olho na sequência da temporada, principalmente nos jogos eliminatórios da Uefa Champions League, a partir de fevereiro.

No último fim de semana, uma vitória suada sobre o Stuttgart fora de casa. Com gol de Thomas Müller na parte final e uma defesa de pênalti feita por Ulreich no último minuto garantiram o triunfo como visitante.

Na Bundesliga, a equipe está tranquila. Campeã do inverno, os atuais pentacampeões nacionais somam 41 pontos e ocupam a liderança, 11 à frente do segundo colocado, o Schalke 04. Com isso, a vitória no jogo deste fim de tarde serve para confirmar a recuperação e terminar o ano de 2017 em alta.

Na Copa da Alemanha, o Bayern de Munique superou o Chemnitzer na primeira fase ao golear por 5 a 0 e teve muitas dificuldades para vencer o RB Leipzig na segunda rodada. A classificação veio apenas nas penalidades máximas. Depois das redes não serem balançadas no tempo normal e na prorrogação, os bávaros levaram a melhor nos pênaltis ao vencerem por 5 a 4.

RETROSPECTO: ao todo, Der Klassiker foi realizado 118 vezes, com 54 triunfos do Bayern, 34 empates e 30 vitórias do Borussia Dortmund. Pela DFB-Pokal, em dez confrontos eliminatórios, os bávaros levaram a melhor em seis oportunidades, nas outras quatro, melhor para o BVB.

O atual vencedor da Copa é o Borussia Dortmund, que superou o Eintracht Frankfurt no último mês de maio por 2 a 1 e comemorou o tetracampeonato.

Como no Campeonato Alemão, o Bayern de Munique é o maior vencedor da DFB-Pokal, com 18 conquistas. O Werder Bremen venceu seis vezes, o Schalke 04 cinco, enquanto Colônia, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt e Nuremberg faturaram o título quatro vezes e são os principais vencedores da competição.

A Copa da Alemanha é o segundo torneio de futebol mais importante do país, atrás apenas da Bundesliga. São 64 equipes em busca de um título marcante e histórico. Ao longo da história, já foram disputadas 68 edições ao longo da história.