Stöger cita primeiro tempo ruim como motivo de eliminação na Pokal: "Não jogamos o que foi pensado"

(Foto: Alexandre Simoes/Borussia Dortmund/Getty Images)

Após ser derrotado por 2 a 1 nesta quarta (20), diante do Bayern de Munique na Allianz Arena, o Borussia Dortmund se despediu do ano de 2017 sendo eliminado da Copa da Alemanha nas oitavas de final da competição, o que frustrou os torcedores e a equipe aurinegra, que estavam na expectativa de uma defesa pelo título da copa, conquistada na temporada 2016-17.

O técnico Peter Stöger, ressaltou em entrevista pós-jogo, a má atuação do Borussia Dortmund no primeiro tempo da partida.

"Foi uma vitória merecida para o Bayern. Nós não aparecemos na primeira metade como imaginavámos", disse Stöger.

No segundo tempo, o Borussia Dortmund foi pra cima da equipe bávara, que a essa altura estava vencendo por dois gols de diferença no placar, o ucraniano Yarmolenko diminuiu e deu a esperança momentânea aos aurinegros, o que não foi o suficiente, tendo em vista que o gol de empate não aconteceria. Após analisar a partida, o técnico Stöger também ressaltou o comportamento da equipe na segunda metade da partida.

"Em seguida, mostramos uma reação. Na extensão se tornaria mais emocionante, porque fisicamente fizemos uma boa impressão."

(Foto: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images)

O goleiro suiço, Roman Bürki, salvou o Borussia Dortmund diversas vezes ao longo da temporada, e não foi diferente nesta quarta (20), evitando diversas vezes que os aurinegros sofram gols, apesar de toda a dedicação de Bürki, o goleiro foi vazado duas vezes.

"Acordamos um pouco tarde. A primeira metade não fizemos nada, perdemos tudo que tentamos. O treinador também nos disse isso claramente durante o intervalo. Então queríamos mostrar uma resposta, queria ganhar a segunda metade. Nós fizemos isso, infelizmente não foi suficiente no final. Com um pouco de sorte, você acabará com o saldo maior ao fim da partida", afirmou o goleiro Roman Bürki.

(Foto: Sebastian Widmann/Bongarts/Getty Images)

Bastante contestado por parte da torcida aurinegra, o capitão Marcel Schmelzer se pronunciou após a derrota

"Na primeira metade não estávamos bem servidos, o Bayern abriu 2 a 0. No último jogo do ano, em uma partida de Copa contra o Bayern, você não pode simplesmente evitar os duelos tão afastados,. Mas depois do intervalo, mostramos uma reação, fizemos um trabalho melhor e, com um pouco de sorte, até conseguiriamos igualar e forçar o tempo extra. Isso não funcionou. Então nos fomos eliminados, isso é irritante.", disse Schmelzer.

E assim o Borussia Dortmund se despede do ano de 2017, com derrota e eliminação da Copa da Alemanha, diante do rival Bayern de Munique, após a pausa de inverno, os aurinegros voltam a campo no dia 14 de janeiro, frente ao Wolfsburg, partida válida pela Bundesliga, no Signal Iduna Park, casa do Borussia Dortmund.