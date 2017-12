Leverkusen vence Mönchengladbach fora de casa e avança às quartas

Nesta quarta-feira (20), os jogos da Copa da Alemanha seguiram em ritmo forte. O Leverkusen foi até Monchengladbach e venceu o mandante Borussia por 1 a 0 em pleno Borussa-Park.

A equipe de Leverkusen confirma ótima série invicta, enquanto os Potros sentiram falta da estrela do atacante Raffael. O Bayer foi a campo com poucas modificações, o técnico Heico Herrlich escalou um meio-campo buscando reter a posse da bola e dar opção nos contra-ataques pelos lados, explorando bastando a velocidade de jogadores com Leon Bailey e Julian Brandt. A equipe do Borussia foi quem tomou as rédeas da primeira etapa, levando perigo, numa boa apresentação de Herrmann pelo lado direito, jogando com o jovem Cuisance mais adiantado, com a missão de servir Lars Stindl, que obrigou Leno a fazer ótima defesa em chute de fora da área.

Na segunda etapa as ações pareciam se equilibrar, Havertz deu lugar à Mehmedi logo no início da segunda etapa e a alteração acelerou o ritmo da partida. As equipes partiram para a franca trocação, atacando com intensidade e cedendo espaço ao adversário, até que em um descuido, Reece Oxford perdeu a bola no meio-campo para Kevin Volland, que deixou Bailey livre no lado esquerdo do ataque, que dominou a bola em velocidade e partiu em direção ao gol, finalizando com firmeza no canto direito de Sommer. A partir de então os mandantes dominaram a partida, pressionaram até o fim, mas pouco adiantou e os visitantes saíram classificados do Borussia-Park.

Werder Bremen e Frankfurt também avançam para as quartas

Haller decide a partida contra o Heidenheim (Foto: Divulgação/ Eintracht Frankfurt)

No Weser-Stadion, o Werder Bremen bateu o Freiburg por 3 a 2, com gols de Florian Kainz, Belfoldil e Bargfrede. Os visitantes descontaram com Petersen e Ravet. A partida do Eintracht Frankfurt contra o Heidenheim, foi totalmente decidida depois dos 90 minutos. Gacinovic abriu o placar aos 95' , o que já parecia o apagar das luzes, mas logo depois Schnatterer empatou, levando a partida para a prorrogação. No segundo tempo, o artilheiro Haller decidiu a partida, colocando o Frankfurt nas quartas de finais.