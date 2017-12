Após vitória sobre Borussia, Jupp Heynckes avalia atuação: “Tivemos um pouco de sorte”

Foto: TF-Images/Getty Images

O Bayern Munique carimbou a sua passagem para as quartas de final da DFB Pokal, a Copa da Alemanha. O time venceu o rival Borussia Dortmund, nesta quarta-feira (20), por 2 a 1, na Allianz Arena.

A última vitória do ano foi duramente travada. O Bayern dominou por longos períodos, mas teve que correr nos minutos finais. Assim que o juiz deu o apito final, o treinador Jupp Heynckes argumentou que o resultado foi altamente merecido e que o time poderia ter ampliado.

“Tivemos que investir um em um primeiro tempo incrível , tínhamos muitas chances. Se você correr muito, deve ampliar. Nós não conseguimos, então nós estávamos sob pressão contra uma equipe boa nos minutos finais, e certamente tivemos um pouco de sorte. No momento, nossa fraqueza é que não nos arrisca ", concluiu.

Para quem gosta de números, o Der Klassiker teve um gostinho especial. É o decimo encontro das duas equipes pela Copa da Alemanha. Hoje, o Gigante da Baviera derrotou os aurinegros pela sexta vez, em sete temporadas seguidas.

Além disso, o capitão Thomas Müller, que marcou o segundo gol da equipe mandante, saiu dos gramados insatisfeito com a passividade do time.

“No segundo tempo, fomos negligentes. Mas não é fácil, psicologicamente, quando você está com dois gols. Tente dar um passo atrás. Permitimos o Dortmund atacar e quase conceder o empate. No final do dia, apenas a vitória conta. Trabalhamos muito, mas temos que falar sobre a maneira como fizemos. No entanto, vamos comemorar e entrar no inverno ", frisou.