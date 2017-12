Formado nas categorias de base, atacante Sandro Wagner retorna ao Bayern de Munique

Foto: Divulgação/FC Bayern

Após resolver a partida no primeiro tempo e vencer o Borussia Dortmund pelas oitavas de final da DFB Pokal, o Bayern anunciou sua primeira contratação da janela de inverno. Sandro Wagner, atacante formado nas categorias de base do clube e que estava no Hoffenheim foi contratado para ser reserva imediato de Lewandowski no setor. Wagner usará a camisa número 2 e os valores de sua transferência não foram divulgados.

Curiosamente, o atacante de 30 anos, nascido em Munique, foi formado nas divisões de base do Bayern, mas não foi aproveitado no time principal. Depois disso, rodou por outros diversos time da Alemanha, MSV Duisburg, Werder Bremen, Kaiserslautern, Hertha Berlim, Darmstadt 98 e por último no Hoffenheim, onde jogou por um ano e meio. Durante sua passagem pelo Hoffe, ele marcou 18 gols em 50 jogos oficiais. O jogador foi convocado por Joachim Löw para a Seleção Alemã e disputou partidas das eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, além de ter feito parte do elenco campeão da Copa das Confederações.

O diretor esportivo do Bayern, Hasan Salihamidzic, expressou sua satisfação em poder contar com o atacante:" Com Sandro Wagner, temos outro internacional alemão vindo para o Bayern. Estamos convencidos de que Sandro aprimorará nossa equipe com sua experiência e sua categoria."

O jogador se unirá ao elenco no Catar, no dia 2 de janeiro para o campo de treinamento da equipe antes do retorno da pausa de inverno. Após assinar o contrato, ele disse: "Estou muito encantado. Finalmente após um longo tempo, posso voltar para minha casa, meu clube. Estou muito feliz por isso ter retornado. O Bayern é o melhor clube da Alemanha e um dos melhores do mundo. Quando recebi a oferta, não tive que pensar por muito tempo antes de aceitar."

Vale lembrar que o Hoffenheim conta com Serge Gnabry, emprestado pelo Bayern ao time de Julian Nageslmann. Gnabry, após ter sua cláusula de liberação em comum acordo com o Werder Bremen acionada, assinou com o time da Baviera até 2020, sendo imediatamente cedido ao Hoffenheim após sua contratação.