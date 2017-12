Destaque em assistências, atacante Coman prorroga vínculo com Bayern de Munique

Foto: Power Sports Images/Getty Images

Um dos jovens mais destacados do futebol internacional renovou seu vínculo contratual com o Bayern de Munique por cinco temporadas. No dia seguinte ao anúncio da contratação de Sandro Wagner junto ao Hoffenheim, foi a vez do atacante francês Kingsley Coman chegar a um acordo com o clube bávaro e o novo contrato vai vigorar até a metade do ano de 2023. O acordo firmado por cinco temporadas reforça a importância do talento para a equipe alemã, atual pentacampeã nacional e que ruma ao inédito e histórico hexa.

Atualmente com 21 anos de idade, Coman veio da Juventus graças a um empréstimo do clube italiano. Em contrato, o Bayern tinha prioridade em acertar em definitivo a permanência do jogador caso manifestasse alguma vontade de fazer isso ao fim da temporada passada. Embora já fosse importante por onde passou, o atacante ganhou ainda mais destaque em terras germânicas por causa das ausências de Robben e Ribéry, principais jogadores que atuam pelos lados do campo, na mesma faixa que o talento francês. “Eu estou muito feliz por poder jogar neste clube por um longo tempo. Eu me sinto em casa no Bayern e em Munique”, expressou.

Foto: Catherine Steenkeste/Getty Images

Coman começou a carreira no Paris Saint-Germain, mas atuou poucas vezes e acertou sua transferência para a Juventus. Foi emprestado ao Bayern para ganhar rotatividade e conquistou espaço. Na equipe da Baviera, são 84 jogos até o momento, com 12 gols marcados e 20 assistências. As boas atuações chamaram a atenção da Seleção da França. O atleta, presente em todas as divisões das categorias de base, já foi convocado 15 vezes e balançou as redes uma vez, em um amistoso contra a Rússia, disputado em março de 2016.

O diretor esportivo do Bayern de Munique, Hasan Salihamidzic, afirmou que a prorrogação do contrato até 2023 mostra a crença dos dirigentes e de todos os membros do clube de que Coman tem enorme potencial para continuar a fazer sucesso, principalmente durante sua jornada na Alemanha.

“Coman é um jogador com grande potencial futuro. Faz um progresso histórico nesta temporada e tornou-se um atleta importante da Seleção Francesa enquanto tinha boas atuações no Bayern. Nós estamos contentes em fechar a prorrogação contratual de longo prazo com Coman e estamos confiantes de que ele será um histórico jogador do Bayern no futuro”, declarou o dirigente.

Após a classificação às quartas de final da Copa da Alemanha, o Bayern volta aos gramados no dia 12 de janeiro, quando encara o Bayer Leverkusen na BayArena, pela Bundesliga. Além das competições nacionais, os bávaros irão disputar os confrontos eliminatórios na Uefa Champions League a partir do mês de fevereiro.