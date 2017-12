Stuttgart anuncia retorno de experiente centroavante Mario Gómez após oito anos

Foto: Vladimir Rys/Bongarts/Getty Images

A pausa de inverno mal começou no futebol alemão e o Stuttgart movimenta o mercado de transferências com o objetivo de melhorar seu desempenho na parte final da temporada 2017/18. Na manhã desta sexta-feira (22), a diretoria dos suábios anunciou o retorno de um jogador histórico para o clube. O atacante Mario Gómez, hoje com 32 anos e formado nas categorias de base da equipe, deixa o Wolfsburg e retorna ao lugar onde surgiu para o mundo do futebol. A informação foi divulgada com grande exaltação no site oficial do time e o acordo foi firmado até junho de 2020.

A história de Mario Gómez e o sucesso do experiente centroavante no futebol nacional e internacional aconteceu pela boa atuação no Stuttgart. Formado nas divisões inferiores, chegou ao elenco principal em 2003. Anos depois, foi nome principal para o último grande feito do clube: a conquista da Bundesliga na temporada 2006/2007. E isso rendeu as convocações à Seleção Alemã. Além do Stuttgart, Mario Gómez atuou no Bayern de Munique, na Fiorentina, no Besiktas e no Wolfsburg. Ao todo, são 377 jogos como profissional, com 222 gols marcados e 54 assistências. Com a camisa da atual tetracampeã mundial, foram 31 tentos assinalados em 71 convocações.

Foto: Alex Grimm/Bongarts/Getty Images

O fato do centroavante voltar ao primeiro clube de sua carreira deixou animado todas as partes. A direção do time manifestou a necessidade da chegada do jogador, uma vez que o atual artilheiro e principal referência no setor ofensivo – o atacante Simon Terodde – acertou sua transferência ao Colônia.

“Estamos muito satisfeitos por conseguir convencer Mario Gómez a retornar ao Stuttgart, e Mario está animado. Ele se aproxima do retorno ao clube natal com alegria inacreditável, emoção e motivação irreprimível. O mais importante é que não só podemos comprometer um tipo de classe e uma figura de identificação com Mario, mas que nós conseguimos um artilheiro. Essa é a coisa mais importante”, disse o diretor-esportivo da equipe, Michael Reschke.

Quem comentou também sobre a chegada do novo reforço foi o técnico Hannes Wolf, que manifestou expectativa em logo contar com o centroavante. “Estou muito feliz com a contratação de Mario Gómez. Vamos fazer tudo em nossa preparação para integrá-lo rapidamente. Estamos convencidos de que ele pode nos ajudar a jogar uma segunda metade de temporada bem-sucedida e estou ansioso para trabalhar com ele”, declarou o treinador.

Foto: TF-Images/Getty Images

Nas primeiras palavras de volta ao clube formador, Mario Gómez destacou a importância de retornar ao Stuttgart. De acordo com o atacante, além da ansiedade em voltar a um time tão importante em sua carreira, a expectativa de boas atuações ainda o deixa esperançoso de poder disputar mais uma Copa do Mundo, a ser iniciada no próximo mês de junho.

“Estou muito feliz por voltar onde tudo começou para mim. Especialmente nos últimos dias eu senti cada vez mais o quanto eu quero voltar a Stuttgart, para o clube que me treinou, com quem provavelmente experimentei o tempo mais fantástico com a conquista totalmente inesperada da Bundesliga 2006/2007, para o clube que me fez um jogador, para quem eu sou e para quem eu era. Eu disse no amistoso contra a Noruega em setembro que foi muito especial para mim jogar neste estádio. Claro, eu sei que as expectativas são altas e a situação é muito desafiadora. A partir de agora, isso significa dar tudo para a Liga, jogar uma boa segunda metade de temporada e, além disso, para mim, o meu objetivo de disputar a Copa do Mundo. Estou ansioso para o clube, para a cidade, para as pessoas, para o ambiente, para minha família. Mal posso esperar até que isso realmente aconteça”, falou Mario Gómez.

Além da saída de Terodde e a chegada de Mario Gómez, a diretoria anunciou as renovações contratuais do zagueiro Pavard e do meio-campista Matthias Zimmermann. O clube foi eliminado nas oitavas de final da Copa da Alemanha para o Mainz 05 e disputa apenas a Bundesliga na metade inicial de 2018. A equipe ocupa a 14ª colocação, com 17 pontos ganhos, dois acima do Werder Bremen, que ocupa a faixa dos playoffs. O Stuttgart volta a entrar em campo no dia 13 de janeiro, quando enfrenta o Hertha Berlin na Mercedes-Benz Arena, pela 18ª rodada do Campeonato Alemão.