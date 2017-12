Time feminino do Bayern de Munique contrata a atacante inglesa Leah Galton

Google Plus

Foto: Divulgação/FC Bayern Frauenfussball

Aos 23 anos de idade, a atacante inglesa Leah Galton foi anunciada como mais um reforço do time feminino do Bayern de Munique, se unindo a goleira Wang Fei, primeiro reforço do time bávaro na janela de inverno da Frauen Bundesliga. A inglesa assinou por um ano e meio.

Nascida em Harrogate, Yorkshire, a jogadora iniciou sua trajetória nas categorias de base do Leeds United, antes de iniciar sua carreira universitária nos Estados Unidos pela Hofstra Pride, equipe de futebol feminino da Hofstra University. Após ser draftada em 2016 pelo Sky Blue, fez ótimas atuações na NWSL, formando dupla de ataque com a australiana Sam Kerr.

Galton tem passagens pelas seleções de base da Inglaterra, e já teve a oportunidade de ser convocada para um campo de treinamentos da equipe principal, mas se foi cortada por lesão. Outra atacante inglesa que está atuando na atual temporada da Frauen Bundesliga, pelo FFC Frankfurt é Lily Agg, ex-Bristol City e Brighton and Hove Albion.

Falando sobre sua contratação, Galton disse: "É um sonho que se tornou realidade. Busco crescer como jogadora e espero alcançar isso no Bayern. Farei o possível para ser útil ao time".

O treinador Thomas Wörle ficou satisfeito com a nova contratação e comentou sobre o potencial da nova comandada. "Galton é uma jogadora jovem e talentosa. Com certeza será extremamente útil para nossa equipe", ressaltou.

Bayern renova contrato de Anna Gerhardt após séria lesão no joelho

Irmã mais nova de Yannick Gerhardt, do Wolfsburg, a meio-campista Anna Gerhardt foi trazida em 2016 pelo Bayern e no início da temporada, sofreu uma grave lesão em seus ligamentos cruzados. Seu contrato, vigente até 2018, foi renovado por mais uma temporada.

Mais uma temporada para a jogadora com passagens pelas seleções de base da Alemanha. (Foto: Divulgação/Facebook/Anna Gerhardt)

"Estou muito feliz com a confiança que o clube coloca em mim. O Bayern mostra confiança em mim, essa lesão difícil e estou muito grata por isso. Espero voltar em breve aos gramados e ajudar minha equipe", disse a versátil jogadora.

Além de Gerhardt, que se recupera de lesão, outra baixa para a equipe após a volta da pausa de inverno será Simone Laudehr. A experiente jogadora fez uma cirurgia no pé direito e perderá os primeiros jogos da equipe no mês de fevereiro.

"Minha operação foi um sucesso e estou muito bem! Espero estar de volta aos gramados o mais rápido possível", comentou a jogadora em suas redes sociais.