Presidente do Dortmund afirma que propostas "mataram mentalmente" Aubameyang

Foto: Getty Images

Pierre-Emerick Aubameyang, atacante do Borussia Dortmund, vem fazendo uma temporada abaixo do esperado. Nos últimos jogos, o atleta gabonês pareceu sem vontade e não foi decisivo para as vitórias do time, que voltou a ganhar depois de oito rodadas.

Em entrevista para a revista Kicker, o presidente do clube, Peinhard Rauball falou sobre o jogador, que é artilheiro do Dortmund com 13 gols na temporada. Para o dirigente, as notícias envolvendo seu nome no mercado da bola, durante a janela de inverno, são a razão para a queda de rendimento de Aubameyang.

"Gosto dele e quero destacar o seu importante papel na nossa ascensão. Ele é um pilar das nossas conquistas. Aubameyang é uma pessoa agradável, com bom espírito, brincalhão. O que o matou mentalmente foram essas sucessivas ofertas, o que é compreensível quando analisamos os altos valores envolvidos", finalizou Rauball.

Recentemente, o gabonês renovou o contrato com o time aurinegro até 2021, mas ainda não sabe se continua no BVB até o término da atual temporada. No mercado da bola, o nome do jogador é associado a grandes clubes da Europa, como PSG, Liverpool, Atlético de Madri, Real Madrid e Manchester United, sem contar as especulações no milionário futebol chinês.