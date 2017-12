Julian Brandt: possível alternativa na Seleção Alemã para disputa do Mundial

Foto: TF-Images / Getty Images

Em 2018, terá a sonhada Copa do Mundo na Rússia. A Seleção da Alemanha, comandada por Joachim Löw, vai em busca do pentacampeonato mundial. Contudo, germânicos estão passando por uma renovação. Entre os “novatos”, aparece um destaque: O meio-campista Julian Brandt.

Nascido em Bremen, deu os primeiros passos no gramado em sua cidade natal. Iniciou em 2001 pelo SC Borgfeld e depois migrou para o FC Oberneuland, no de 2009. Passou-se um ano, despertou a atenção do Wolfsburg, na qual foi contrato na temporada em 2010/11.

Tendo apenas 15 anos, Brandt se destacava pelo seu instituo goleador e bom passe, tornou-se o melhor jogador da categoria sub-15. Tudo parecia que a Volkswagen Arena proporcionaria o cenário ideal para sua estreia profissional.

Porém, no meio da temporada 2013/14, os lobos deixaram a sua revelação escapar, e o jogador mudou-se para o Bayer Leverkusen, onde o diretor esportivo Rudi Völler saudou a sua chegada: "Um dos mais talentosos jovens jogadores no futebol alemão", afirmou.

Foto: TF-Images / Getty Images

Passou apenas um mês, ele fez sua estreia na Bundesliga e, três dias depois, obteve seu primeiro jogo pela UEFA Champions League, no dia 18 de fevereiro de 2014. Na época, o Löwen jogou contra o Paris Saint-Germain, tendo Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva e Marco Verratti, em campo.

Essa partida deixou o adolescente de 17 anos em estado de êxtase. Visto que até o momento, só tinha jogado nas categorias de base. O time perdeu, mas Julian deixou boas impressões.

Depois de inicialmente usá-lo como substituto, o técnico Sami Hyypiä deu a Brandt seu primeiro começo na 29ª rodada, contra o Hamburgo e o manteve entre os titulares, eventualmente sendo recompensado com dois gols e três assistências em 12 aparições no Campeonato Alemão.

Foto: Bongarts / Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Com apenas 21 anos, soma bastante experiência no juniores. Ao todo, possui 12 passagens – Seleção Sub-15 a Sub-23, principal, SC Borgfeld, FC Oberneuland, Wolfsburg e o Leverkusen. Pouco mais da metade do que o ídolo Marco Reus do Borussia Dortmund.

Até o momento, Julian Brandt possui cinco gols e tem o mesmo número de assistência, nesta temporada. Os números sugerem que 2017/18 poderia ser o ano mais frutífero do campeão das Confederações da FIFA.