Foto: Divulgação / Bunesliga

O treinador do Bayern de Munique, Jupp Heynckes, descreveu recentemente a bola: "Juntamente com as chuteiras, o produto mais importante no futebol", disse. A própria língua alemã também sugere isso com o termo "Spielgerät", comumente usado em referência à redonda, traduzindo como "equipamento de jogo".

A bola de futebol em si nunca foi minimizada, mas a história dela tem sido muitas vezes negligenciada. O primeiro jogo de futebol em solo alemão ocorreu em Braunschweig - casa do clube de segunda divisão Eintracht Braunschweig -, em outubro de 1874 (é como foi registrado, porém, a data é contestada).

Dois professores locais, Konrad Koch e August Hermann, jogaram uma bola encomendada da Inglaterra para suas crianças brincar, embora houvesse um problema: o presente tão esperado não era para praticar o futebol e sim o rugby.

Torcedores do Eintracht Braunschweig homenageando Koch em janeiro de 2014 (Foto: Divulgação / Revierfoto)

Se desconhece o fato de ser Koch ou outro membro da comunidade local, mas uma empresa baseada em Braunschweig, Dolff & Helle, começou a fabricar bolas de futebol para o mercado alemão ao mesmo tempo, já que o jogo estava explodindo em popularidade.

Estes eram instrumentos brutos, feitos de couro em volta da bexiga de um porco. Enquanto uma melhoria na bola de rugby, essas de futebol permaneceram problemáticas.

Para que o ar não escapasse dos órgãos dos animais dentro do couro, um selo especialmente atado tinha que ser costurado. Isso criou uma colisão na superfície, de outra forma lisa, que - como pode ser imaginado - levou a várias feridas quando os jogadores tentaram cabecear.

Houve algumas mudanças ao longo dos anos, principalmente que o couro usado foi bronzeado, não engrenado - levando a uma cor amarelada em meados da década de 1950 - com três tiras de couro costuradas, em vez de uma capa uniforme, levando para bolas ligeiramente triangulares.

No entanto, notavelmente, a bola de futebol de couro foi usada por quase um século, apesar do fato de que ela se tornou mais pesada em condições de chuva, sendo o efeito decisivo que a qualidade do jogo diminuiu.

A Alemanha conseguiu ganhar a Copa do Mundo de 1954, realizada na Suíça, com uma bola de couro, que também foi usada após a fundação da Bundesliga em 1963.

A primeira revolução real na veio na Copa do Mundo de 1970 no México, conquistada pelo Brasil. Como fabricante da bola oficial para o torneio, a Adidas desenvolveu uma bola de futebol com base em formas da aritmética do antigo grego: a bola Telstar foi formada por 12 pentágonos negros e 20 hexágonos brancos, juntos em um círculo perfeito. As cores foram escolhidas de modo a serem imediatamente reconhecíveis em televisores preto e branco da época.

Franz Beckenbauer em ação com a bola de Telstar na Copa do Mundo de 1970 (Foto: Divulgação / Bundesliga)

Levou até 1986 para se libertar de sua caixa de couro, no entanto, na Copa do Mundo desse ano, também no México, a Adidas apresentou a Azteca, a primeira de plástico. O material sintético - originalmente experimentado na década de 1960 - representou uma melhoria significativa porque a bola de futebol já não tomou água em condições úmidas, aumentando a qualidade dos procedimentos para jogadores e torcedores.

Enquanto isso, desde a criação do Campeonato Alemão, os clubes tinham permissão para usar suas próprias bolas, com o patrocinador da equipe da casa geralmente sendo o fornecedor. Isso levou a um processo ligeiramente pelo qual o time visitante precisava receber múltiplas réplicas pelo menos duas semanas antes de uma partida para se acostumar.

Só usaram a mesma - fornecida pelo Derbystar - para todas as 306 partidas durante a temporada de 1979/80, mas, de qualquer forma, todas as campanhas até 2010/11 os times foram autorizados a usar bolas fornecidas por seus próprios patrocinadores, com o Borussia Mönchengladbach usando Derbystar , e Colônia e Bayer Leverkusen voltam-se para Jako.

O ex-goleiro do Bayer Leverkusen, René Adler acaricia com a bola Jako em fevereiro de 2008 (Foto: Divulgação / Bundesliga)

A Adidas apresentou a bola Teamgeist (espírito de equipe) para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, mas levou mais quatro anos - até depois da Copa de 2010 - para a Bundesliga implementar um equipamento uniforme.

Uma variante do TORFABRIK - baseada na bola Jabulani usada na Copa do Mundo da África do Sul - foi testada desde dezembro de 2009, levando a queixas de alguns países adversos no torneio que a Alemanha teve uma vantagem. Thomas Müller observou que tais queixas vieram de equipes "que não conseguiram ganhar seus primeiros jogos".

Müller, juntamente com o Bayern de Munique, foi o rosto da apresentação da bola TORFABRIK, um evento em que o presidente da Federação Alemã de Futebol (DFB), Reinhard Rauball, disse que a introdução de uma bola padronizada foi histórica: “Outro grande passo no caminho da profissionalização do Campeonato Alemão”, declarou.

Pep Guardiola com a bola TORFABRIK, na partida entre Bayern e Hamburgo, em setembro de 2014 (Foto: AFP / Tobias Schwarz)

A primeira bola de futebol uniforme da Bundesliga, fez sua estreia no encontro na Supercopa da Alemanha em 2010, na partida entre Bayern de Munique e Schalke 04.

Desde o mesmo período, a Adidas foi o fornecedor exclusivo de bola de futebol de elite, com o TORFABRIK agora reconhecida globalmente devido à sua associação com a liga alemão.

Contudo, na próxima temporada, será a vez do Derbystar fornecer a bola de futebol. E Heynckes particularmente agradece em receber de volta uma velho amigo. "O Derbystar sempre representou uma excelente qualidade nos meus dias de jogador. Todos os meus principais triunfos com Gladbach vieram com ela", disse o técnico dos bávaros.