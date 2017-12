Marco Reus intensifica treinamentos e se aproxima de retorno no Borussia Dortmund

(Foto: TF-Images/Getty Images)

Marco Reus, sem dúvidas, é um dos grandes jogadores do futebol alemão na atualidade, mas não é de hoje que as lesões atrapalham a vida do meia-esquerda de 28 anos, ao longo de sua carreira, Reus já teve diversas lesões, principalmente em seus tornozelos.

Reus disputou sua última partida no último dia 29 de maio, justamente na final da Copa da Alemanha, vencida pelo Borussia Dortmund por 2 a 1 diante do Eintrach Frankfurt. Marco foi substituído no intervalo da partida, no fim do primeiro tempo o meia já demostrava dores no joelho direito. No dia seguinte a final, foi ao hospital obter exames do que de fato havia acontecido com ele, teve de esperar dias para saber o relatório, distraía-se com as inúmeras festas de comemoração da equipe do Borussia Dortmund, que se extenderam por cerca de quatro dias, contentes com o titulo da Pokal.

Marco Reus e a taça de campeão da DFB POKAL (Foto: TF-Images/Getty Images)

Após receber o relatório, Marco e o Borussia Dortmund descobriram que a gravidade da lesão era maior do que se imaginava, o jogador sofreu "ruptura parcial do ligamento", e teve de passar por cirurgia, o que viria a afastá-lo dos gramados por tempo indeterminado, junto ao clube, tomou uma decisão e comunicou a todos:

"Oi fãs, espero que todos estejam bem. Na quarta-feira, tive uma operação no meu ligamento cruzado posterior. A cirurgia foi bem e estou no caminho da recuperação. Agora vou começar um período relativamente longo de reabilitação, o que irei com tudo o que eu tenho! Irei dar o meu melhor para voltar ao campo novamente em breve. Sempre voltei forte e farei isso novamente desta vez. Temos muitos planos com o nosso novo treinador do Dortmund, Peter Bosz, e com a seleção nacional na Copa do Mundo na Rússia. Meu objetivo principal é estar no pico de aptidão no ano novo, para que eu possa ir com tudo ao fim da janela de inverno. Muito obrigado por todo seu apoio. Isso significa muito para mim e me dá força para o momento difícil que tenho diante de mim. Desejo a Joachim Löw e os meninos o melhor da Copa das Confederações. O seu, Marco.", Reus, publicou em seu instagram após a cirurgia no joelho direito.

Desde então, Marco Reus vem trabalhando duro em sua recuperação, sempre exercitando na esteira antes de iniciar trabalhos físicos individuais. Recentemente, Marco concedeu entrevista a revista norte-america GQ, e disse uma frase que impactou não só os torcedores do Borussia Dortmund, como os fãs do futebol, "Eu devolveria todo o meu dinheiro para ser saudável novamente". Vem treinando com bola desde o ínicio do mês de dezembro, mostrando evolução em sua recuperação, indicando que o retorno aos gramados não está tão distante.

"Eu voltarei ao campo novamente quando meu corpo me disser que está pronto". Disse Marco em entrevista para a GQ Magazine.

Espera-se que Reus volte aos gramados no ínico de 2018, em meados de fevereiro, o meia já deixou claro a sua enorme vontade de participar da Copa do Mundo de 2018 junto ao técnico Joachim Löw, após ficar de fora da conquista alemã da Copa do Mundo de 2014, e da não participação da Eurocopa 2016, ambas as vezes por lesões. Na temporada 2016-17, participou de 24 jogos com a camisa do Borussia do Dortmund, marcando um total de 13 gols e concedendo oito assistências, o que mostra a importância e eficiência do meia em campo.