Diretor do Schalke 04 confirma acerto com atacante Pjaca, da Juventus

Pjaca teve poucas oportunidades na Juventus e deve ser emprestado ao Schalke (Foto: Daniele Badolato/Juventus FC)

Promessa croata, o atacante Marko Pjaca deve reforçar o Schalke 04 neste segundo semestre da temporada 2017/18. Encostado na Juventus, o jogador despertou o interesse de Bologna, Sassuolo, Wolfsburg e Zenit, mas, segundo o diretor esportivo Christian Heidel, o clube de Gelsenkirchen ganhou a parada.

"Agora está tudo está pronto para o Pjaca. Nós temos a palavra da Juve. Precisamos apenas de sua assinatura no contrato e os exames médicos. Tudo deve ser completado amanhã, em Benidorm [município da Espanha na província de Alicante, onde o plantel do Schalke está treinando durante a pausa de inverno na Bundesliga]", disse o cartola, em contato com a Sky Sports da Alemanha.

Em março do ano passado, Pjaca rompeu os ligamentos do cruzado anterior do joelho direito durante um amistoso da Croácia. Ele passou por procedimento cirúrgico e ficou seis meses afastado dos gramados. Na reta final de 2017, o jogador, de 21 anos, retornou aos treinamentos e participou de algumas partidas com a equipe sub-19 da Juventus.

Pjaca em ação pelo time sub-19 da Juventus (Foto: Divulgação/Juventus FC)

A interação da Juve é emprestá-lo ao Schalke para que o croata ganhe ritmo de jogo. De acordo com a imprensa italiana, o atleta ficará por seis meses na equipe de Gelsenkirchen, que deve pagar € 1 milhão à agremiação italiana, além de € 500 mil em bonificações e arcar com o salário integral do atacante.

O dirigente do Schalke, por outro lado, negou esses valores, incluindo um desconto na negociação que levou o zagueiro Benedikt Höwedes ao clube de Turim – empréstimo até 30 de junho de 2018, com opção de compra avaliada em € 13 milhões caso o jogador participe de no mínimo 25 partidas com a camisa da Vecchia Signora. "Não, seu nome nunca surgiu na conversa", rechaçou Heidel.

Pjaca chegou à Juventus no início da temporada passada, contratando por € 23 milhões (valor que o clube italiano pagará em duas parcelas) junto ao Dinamo Zagred. Pelo time principal da Juve, o atacante disputou 20 jogos e marcou apenas um gol.