A ascenção de Leon Goretzka: jovem, versátil e líder precoce no Schalke 04

Foto: Sky Sports

Nascido na cidade de Bochum, em 06 de junho de 1995, próxima a Gelsenkirchen, Goretzka começou nas divisões de base da equipe local, o VfL Bochum, onde disputou a 2.Bundesliga em sua temporada de estreia como profissional, jogando 32 partidas e marcando 4 gols, com 17 anos, na época de 2012/2013.

Goretzka com a camisa do Bochum onde disputou 32 partidas como profissional (Foto: Juergen Schwarz/Bongarts/Getty Images)

Sua capacidade técnica despertou a curiosidade e interesse de diversos clubes, arrancando elogios dos seus treinadores pela sua versatilidade para atuar como um meio campista capaz de distribuir o jogo, estar aberto pelos lados ou até mesmo próximo aos atacantes. Aos 17 anos, o atleta foi do Bochum para o Schalke 04, numa transferência que custou 3,25 milhões de euros aos Azuis Reais em 2013.

Problemas com lesão

Apesar do incontestável talento, Goretzka sofreu com lesões ao longo da sua jornada no Schalke, que já o fez perder 63 jogos com a camisa azul. Em 2014, ele sofreu uma lesão mais grave que o deixou de fora por cerca de 7 meses. Além disso, foi cortado da Seleção Olímpica, no Rio de Janeiro, em 2016, devido a uma lesão no ombro. Dessa maneira, o atleta já contou em entrevista que precisou mudar a sua alimentação após ser diagnosticado com inflamação intestinal crônica, fato que dificultava muito sua recuperação após as partidas e fazia com que sua regeneração em relação a outras lesões se tornassem mais lentas.

Atingindo o mais alto nível

A temporada 2016/2017 no Schalke 04 foi muito abaixo do esperado, terminando com a 10ª colocação na Bundesliga. Leon, porém, foi o ponto fora da curva, com 5 gols e 5 assistências em 30 jogos no campeonato, terminando a temporada em alta e chamando a atenção do técnico Joachim Löw, que o levou para a Copa das Confederações em 2017, tornando-o a liderança técnica da equipe juntamente com Julian Draxler. Goretzka correspondeu marcando 3 gols e anotando uma assistência na competição e seguiu sendo convocado para as partidas das eliminatórias da Copa do Mundo. Com uma participação muito boa em cinco jogos, o jovem meio-campista se tornou um dos nomes praticamente certos para o esquadrão que estará na Rússia.

Goretzka foi um dos destaques da Seleção alemã na Copa das Confederações (Foto: Sky Sports)

A nova temporada começou e o meia segue sendo especulado nos grandes clubes da Europa, como Barcelona, Liverpool e Bayern de Munique. Foram 11 partidas disputadas na primeira metade da temporada da Bundesliga e 4 gols marcados. Atuando mais adiantado na equipe de Domenico Tedesco, Goretzka tem aproveitado da liberdade para chegar de trás e finalizar as jogadas, sendo algumas vezes utilizado como o homem mais próximo de Burgstaller e/ou Franco di Santo, sendo capaz de municiar o ataque de maneira muito eficiente.