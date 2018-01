Schalke 04 oficializa contratação por empréstimo do atacante Pjaca junto à Juventus

Google Plus

Pjaca já vestiu o jaleco do time (Foto: Divulgação/Schalke 04)

O Schalke 04 oficializou nesta quinta-feira (4) a contratação do atacante Marko Pjaca, de 22 anos, juntos à Juventus. O jogador croata ficará emprestado ao clube de Gelsenkirchen até o término da atual temporada. O acordo não inclui opção de compra.

Pjaca realizou exames médicos e já participou de atividades com os novos colegas, em Benidorm, na Espanha, onde o plantel do Schalke está treinando durante a pausa de inverno na Bundesliga.

"Estamos muito satisfeitos por Marko ter escolhido se juntar a nós porque muitos clubes estavam interessados ​​nele", disse Domenico Tedesco, técnico do Schalke, ao site oficial do clube. "Ele traz mais qualidade à nossa equipe. Ele pode ser usado em várias posições. Ele pode jogar tanto na direita quanto na esquerda, como um número 8 ou mesmo mais avançado. Ele é robusto e rápido também".

Pjaca também explicou o porquê de ter escolhido o Schalke. "Para mim, foi a melhor opção. Gosto do clube e de suas ambições. A equipe jogou um bom primeiro semestre [da temporada] sob o comando de Domenico Tedesco, um treinador excelente", afirmou.

Em março do ano passado, Pjaca rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito durante um amistoso da Croácia. Ele passou por procedimento cirúrgico e ficou seis meses afastado dos gramados. Na reta final de 2017, o jogador, de 22 anos, retornou aos treinos e participou de algumas partidas com a equipe sub-19 da Juventus.

Agora, no Schalke, Pjaca deve voltar a ter ritmo de jogo para ajudar os azuis reais, que estão na segunda colocação na tabela da Bundesliga, dois pontos à frente do Borussia Dortmund e 11 atrás do líder Bayern de Munique.

Pjaca chegou à Juventus no início da temporada passada, contratando por € 23 milhões (valor que o clube italiano pagará em duas parcelas) junto ao Dinamo Zagred. Pelo time principal da Juve, o atacante disputou 20 jogos e marcou apenas um gol.