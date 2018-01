Com vasta experiência no futebol europeu, volante Nigel de Jong assina contrato com Mainz 05

Foto: VI-Images/Getty Images

O início da janela de transferências no futebol europeu trouxe uma novidade interessante ao futebol alemão. O experiente volante holandês Nigel de Jong foi anunciado como novo jogador do Mainz 05, com contrato vigente até o fim da atual temporada. Com 33 de anos de idade, de Jong chega com o conhecimento do futebol internacional para trazer novidade e qualidade no meio de campo da equipe carnavalesca.

A carreira do volante é extensa. Após começar a carreira no Ajax, foi transferido ao Hamburgo, onde atuou em 66 partidas durante as temporadas 2006 e 2009. Além do cenário germânico, atuou no Manchester City, no Milan e no Galatasaray. Ao todo, são 506 jogos em clubes ao redor do Velho Continente. Além disso, são 81 convocações à Seleção da Holanda. Junto ao currículo extenso, tem as conquistas. Com os Citizens, conquistou a Premier League e a FA Cup. No clube formador, venceu a Eredivisie e a Supercopa da Holanda. Com a seleção, fez parte do vice-campeonato da Copa do Mundo em 2010 e com o terceiro lugar no Mundial de 2014.

Por ser um jogador de combate em campo, o diretor-esportivo do Mainz 05, Rouven Schröder, manifestou contentamento com a nova aquisição da equipe. “Nigel de Jong é um líder com espírito de luta e tem muita experiência jogando em um nível profissional superior. Ele será um jogador importante para nós na segunda metade da temporada por causa da experiência que ele traz. Estamos muito satisfeitos em adicionar um jogador de sua habilidade ao escrete”, disse Schröder.

Foto: Divulgação/Mainz 05

De Jong também falou sobre a chegada ao Mainz. Além de agradecer aos dirigentes, o volante comentou sobre a ansiedade em voltar a jogar em terras alemãs depois de nove anos. “Eu sei que o time está bem organizado e quer jogar bem, com um futebol ofensivo. Gosto do clube e de sua história. Eles se estabeleceram muito bem na Bundesliga. Eu quero ajudar a equipe e o clube a alcançar seus objetivos para a temporada. Gostaria de agradecer a Rouven Schröder e Sandro Schwarz por terem me dado a chance de vir aqui. Estou realmente ansioso para fazer meu retorno na Bundesliga”, afirmou.

Com 17 pontos ganhos na primeira metade do Campeonato Alemão, o Mainz 05 ocupa a 15ª posição, uma acima do Werder Bremen, que ocupa a zona dos playoffs. A equipe carnavalesca volta a entrar em campo às 12h30 do próximo sábado (13), quando enfrenta o Hannover 96 na HDI Arena.