Com Wolfsburg contra Schalke, confrontos das quartas de final da Copa da Alemanha são sorteados

Foto: Soccrates Images/Getty Images

O futebol na Alemanha está prestes a voltar e, nesse domingo (7), tivemos uma pequena “prévia” disso: no German Football Museum, em Dortmund, ocorreu o sorteio dos confrontos das quartas de final da DFB Pokal, a Copa da Alemanha, que serão realizados entre os dias 7 e 8 de fevereiro. As bolinhas, objetos necessários para esse tipo de evento, foram abertas por Oliver Roggisch, um aposentado jogador de handball, que fez história nessa modalidade com a camisa da seleção germânica.

O grande destaque entre os confrontos ficará por Wolfsburg e Schalke 04, que será, teoricamente, a partida mais equilibrada, graças a um bom nível técnico apresentado pelos dois lados, que são dois bons times do país. Os Lobos, treinados por Martin Schmidt, veem na Copa da Alemanha a grande chance de ter um momento de destaque na temporada, já que, até aqui, fazem uma campanha abaixo do esperado na Bundesliga.

Atual vice-campeão, o Eintracht Frankfurt mediará forças com o Mainz 05, oferecendo um Rhein-Main Derby na competição, que será, sem dúvidas, um grande jogo. Assim como todo clássico, a expectativa é a de que a partida seja muito disputada, apesar das equipes viverem realidades diferentes na Bundesliga, já que o Eintracht está na oitava posição e o Mainz ocupa a 15ª colocação, uma acima da zona de playoffs contra o rebaixamento.

Grande expoente técnico do país, o Bayern de Munique teve mais sorte dessa vez, diferentemente das outras fases, quando fora emparelhado contra, respectivamente, RB Leipzig e Borussia Dortmund e enfrentará o Paderborn, a única equipe que não está na Bundesliga nessa altura da competição, já que atualmente estão na terceira divisão, ocupando a segunda posição na tabela de classificação.

O último confronto será entre Bayer Leverkusen e Werder Bremen. Duas tradicionais equipes do país, o Werder vive um calvário que dura há algumas temporadas e luta contra o rebaixamento na Bundesliga. O Leverkusen, por sua vez, está na briga por uma vaga na próxima Uefa Champions League, já que está na quarta posição do Campeonato Alemão.

Dessa maneira, o que dá pra ser notado é que o sorteio reservou confrontos de equipes que vivem bons momentos, lutando por grandes posições no campeonato nacional, contra equipes que passam por uma fase inferior, brigando com as zonas mais perigosas da tabela ou em alguma divisão muito inferior do futebol no país. Apesar disso, a tendência é que não falte emoção e bons lances nesses encontros.