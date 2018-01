Após fim do contrato com Hoffenheim, Mark Uth se juntará ao Schalke na próxima temporada

(Foto:Divulgação/S04)

O Schalke 04 está colocando em prática o seu planejamento para a temporada 2017/2018. Com ótimas contratações até aqui, o time de Gelsenkirchen já conta com dois ótimos reforços, como Cedric Teuchert e agora, Mark Uth.

Palavras do diretor esportivo do Schalke 04, Christian Heidel​: "Mark Uth é atualmente o atacante alemão mais perigoso da Bundesliga e melhorará significativamente nossas opções ofensivas no verão. Estamos muito felizes por podermos ter ele no no FC Schalke 04".

O atacante alemão tem contrato com o Hoffenheim até o meio deste ano e, como não renovou, o valor da transferência para o Schalke 04 foi gratuito. A partir do verão de 2018, da Alemanha, Uth terá seu contrato com os Os Azuis Reais até 30 de junho de 2022.

"Cheguei à conclusão de que uma mudança para o FC Schalke 04 é o próximo passo para mim. Estou ansioso para o novo desafio do verão", afirmou o atacante da seleção alemã.

O destro de 26 anos tem no total 12 gols na temporada, sendo 9 deles pela Bundesliga, lutando pela artilharia do campeonato, onde está na quarta posição, atrás de Finnbogason, Aubameyang e Lewandowski.