Após início ruim e retorno de Heynckes, Bayern de Munique dispara em busca do inédito hexa

Foto: Anadolu Agency/Getty Images

O Bayern de Munique, atual campeão da Bundesliga e líder do campeonato na temporada 2017-2018, terminou o primeiro turno da competição em ascensão. Atualmente, se encontra isolado no topo com 41 pontos, 11 a mais que o segundo colocado, Schalke 04, e 14 pontos do terceiro, Borussia Dortmund, devendo permanecer na liderança sem enfrentar problemas.

Diferente do desempenho vigente do time bávaro, o começo da temporada foi bem abaixo do esperado para o clube. A derrota para o Hoffenheim por 2 a 0 na terceira rodada, e o empate por 2 a 2, dentro de casa na Allianz Arena, contra o Wolfsburg, na sexta rodada, culminaram em um início longe do topo.

Tabela de classificação da Bundesliga na terceira rodada (Reprodução/Bundesliga)

E não era só na Bundesliga que o Bayern não ia bem, na UEFA Champions League, logo na segunda rodada, em partida contra o Paris Saint-Germain, no Parc des Princes, perdeu por 3 a 0 com direito a espetáculo dos brasileiros Neymar e Daniel Alves. Após o jogo, o treinador Carlo Ancelotti foi dispensado e Jupp Heynckes foi chamado para voltar a trazer os bons ventos aos bávaros. Assim, o clube da Baviera inverteu a posição de cinco pontos para o Dortmund, no momento que Heynckes voltou, e na décima rodada já estava como líder do campeonato alemão, continuando até o momento sem ser efetivamente ameaçado.

Heynckes retornou ao comando do Bayern e melhorou a equipe (DFL DEUTSCHE FUSSBALL LIGA)

Desde que assumiu o comando do Bayern na oitava rodada, Heynckes conseguiu fazer com que o time assumisse uma nova postura, terminando o primeiro turno com 15 vitórias em 16 jogos em todas as competições, incluindo os triunfos contra o Dortmund e RB Leipzig, e apenas com a derrota surpreendente para a equipe do Borussia Mönchegladbach por 2 a 1, no Borussia-Park, na 13ª rodada.

Comemoração na partida que o Gladbach saiu vitorioso de partida contra o Bayern por 2 a 1 (Reprodução/Borussia Mönchegladbach)

Mesmo com a ótima campanha atual, os bávaros não contam desde setembro com a presença do capitão Manuel Neuer, que fraturou o pé novamente em menos de seis meses e espera-se que o goleiro alemão possa voltar ainda em janeiro. Enquanto isso, Sven Ulreich se mantem no gol, fazendo um bom trabalho até então, impedindo que os adversários marquem algum tento.

Lesionado, Neuer da lugar a Ulreich (imago/Bernd Mueller)

Um dos destaques do elenco do Bayern nesta temporada, obviamente, é Robert Lewandowski, que lidera a artilharia da Bundesliga com 15 gols em 17 jogos, tendo marcado em todos as oito partidas no campeonato alemão que o Bayern disputou dentro de casa. Contra o Colônia, na 16ª rodada, marcou seu 166º gol no torneio em 243 jogos, entrando na lista dos 10 maiores goleadores da Bundesliga de todos os tempos.

Ranking com os 10 maiores goleadores da Bundesliga (DFL DEUTSCHE FUSSBALL LIGA)

Outra peça importante na equipe é o colombiano James Rodriguez, que se adaptou rapidamente no seu primeiro ano com a camisa vermelha após a mudança do Real Madrid, por empréstimo de dois anos. Estabeleceu-se bem no meio campo com o comando de Heynckes, tendo marcado duas vezes e dado três assistências.

Toda essa reviravolta do começo da temporada reestabeleceu o Bayern como favorito ao sexto título consecutivo na Bundesliga, sendo improvável desestabilizar os gigantes bávaros nas circunstâncias recentes. E ainda vai contar com o atacante Sandro Wagner integrado ao plantel, tornando a equipe taticamente incrível. Assim sendo, devemos esperar para ver novamente o Bayern de Munique consagrar-se campeão.