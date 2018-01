Bella Linden retorna ao futebol alemão para defender o Colônia

Foto: Divulgação/DFB

A jogadora Isabelle "Bella" Linden retorna a Alemanha para jogar pelo Colônia, equipe da sua cidade natal. A meia-atacante alemã saiu do país em maio de 2016, após ser pouco aproveitada pelo FFC Frankfurt, que a contratou em 2015 junto ao Bayer Leverkusen, clube no qual ela viveu o melhor momento de sua carreira. Longe do futebol alemão, Linden defendeu o Birmingham City, da FA WSL, onde teve a companhia de outras duas alemãs: a goleira Ann-Katrin Berger (recentemente diagnosticada com câncer na tireóide) e da zagueira Marisa Ewers. Apesar do interesse do Birmingham em manter a atleta até o final da temporada 2017/18 do Campeonato Inglês, a jogadora decidiu retornar ao futebol alemão.

Agora Linden retorna ao seu país jogando pelos bodes,com sua equipe vivendo uma situação delicada na Allianz Women’s Bundesliga por estarem próximos da zona de rebaixamento, na 10ª colocação com seis pontos, cinco a mais que o Jena, primeiro na zona. A chegada da meia-atacante é um dos reforços da equipe, promovida novamente a elite do futebol alemão nessa temporada, para fugir da degola.

A jogadora passou anteriormente pelo SC Fortuna Köln, SGS Essen e Bayer Leverkusen. Fez a sua estreia na equipe principal da Seleção Alemã em 19 de junho de 2013, jogando na vitória por 1 a 0 contra o Canadá, em amistoso na cidade de Padeborn, antes da Uefa Women's Euro. Logo depois foi convocada a participar da Eurocopa 2013 na Suécia, mas não jogou nenhuma partida na competição que a Alemanha ganhou o título. Sem espaço na DFB Frauen, a jogadora não voltou a ser convocada.

A duração do contrato de Linden não foi divulgado pelo Colônia, que retorna após a pausa de inverno da Frauen Bundesliga no dia 18 de fevereiro diante do FFC Frankfurt, ex-clube da recém chegada meia-atacante.