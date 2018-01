Jogo Bayer Leverkusen x Bayern de Munique ao vivo online pela Bundesliga 2017-18 (0-0)

SEXTOU! E com muito futebol! A Bundesliga está de volta com o jogo entre Bayer Leverkusen x Bayern de Munique. O confronto é válido pela 18ª rodada do Campeonato Alemão e você pode conferir todos os detalhes aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

No primeiro jogo disputado entre as equipes nesta temporada, a Allianz Arena contou com 75 mil torcedores que prestigiaram a vitória do Bayern por 3 a 1, no primeiro jogo da Bundesliga. Relembre.

Guia VAVEL Bundesliga 2017-18: relembre desempenho das equipes após pausa de inverno

"Eles formam uma equipe jovem, altamente talentosa, com vontade. São rápidos. Espero um jogo com muitos elementos que tornam o futebol atraente. É uma partida de abertura que tem capacidade para ser difícil e emocionante. Sandro Wagner é a primeira opção. Ele é muito ambicioso, muito disciplinado. Ele está muito bem integrado ao time. No entanto, não houve tempo suficiente para transmitir adequadamente jogadas de ataque e entender o jogo da equipe. O processo de integração demora mais do que apenas duas semanas", explicou.

Em entrevista prévia para a partida, o comandante bávaro destacou a boa sequência de resultados do oponente, além de citar as boas qualidades do Bayer Leverkusen. Heynckes também não poupou elogios a Sandro Wagner, atacante que vai fazer sua estreia com a camisa do Bayern.

Para o jogo desta tarde, o técnico Jupp Heynckes não poderá contar com cinco jogadores, todos por ordem médica: os goleiros Manuel Neuer e Früchtl, o zagueiro Mats Hummels, o meia Thiago Alcántara e o atacante Lewandowski. O defensor e o centroavante viraram desfalques de última hora.

Após início ruim e retorno de Heynckes, Bayern de Munique dispara em busca do inédito hexa

No primeiro turno, foram 13 vitórias, dois empates e duas derrotas. Com 41 pontos somados, o time ruma tranquilamente ao inédito hexacampeonato nacional.

O começo do campeonato foi de instabilidade para as duas equipes. Todo o poderio e favoritismo não foram condizentes com o desempenho do Bayern, que tropeçou nas primeiras rodadas e viu a liderança ficar distante. Entretanto, com o retorno de Jupp Heynckes, os bávaros voltaram a ser sólidos e retomaram a boa fase. Como resultado, topo da tabela e larga vantagem sobre o segundo colocado, o Schalke 04.

Do goleiro ao centroavante: retornos mais esperados na metade final da Bundesliga

"Estamos felizes em estar aqui novamente, mesmo que o intervalo tenha sido muito curto. A partida será transmitida em todo o mundo. Todos estarão nos observando, cheios de esperança e querendo que a Bundesliga seja mais emocionante. O Bayern de Munique é o melhor time da liga. Se eles produzirem seu melhor desempenho, será incrivelmente difícil. Precisamos estar 100% em cima do nosso jogo, esperar ou forçar erros e teremos uma pequena chance", declarou.

Para o jogo desta sexta-feira, o técnico Heiko Herrlich não tem nenhum jogador no departamento médico ou em cumprimento de suspensão automática. Com isso, a expectativa é que o melhor do Leverkusen esteja em campo. O treinador da equipe rubro-negra falou sobre a expectativa do confronto contra o Bayern de Munique.

Bayer Leverkusen supera início ruim e se consolida na briga por competições europeias

Os Leões ocupam a quarta colocação, com 28 pontos. A equipe está empatada com Borussia Dortmund, RB Leipzig e Borussia Mönchengladbach e ocupa a zona de classificação à Uefa Champions League por causa dos critérios de desempate. Além disso, são 12 jogos de invencibilidade, a melhor marca de todo o país e uma das melhores nas principais ligas do Velho Continente.

O Bayer Leverkusen começou a temporada com desconfiança. Com a comissão técnica renovada, o objetivo era apagar as más impressões deixadas na edição anterior e retomar o bom desempenho no certame nacional. Com o desenrolar do torneio, as dúvidas diminuíram e a consistência de um bom trabalho foi evidenciada.